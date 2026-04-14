台股站上36K 野村11檔台股主動式基金淨值創新高

美股四大指數4月13日全面收漲激勵下，台股14日展現強勁攻勢，加權指數開高走高，盤中一舉突破 36,000 點整數大關，終場大漲838.83點，收在36,296.12 點，漲幅 2.37%，再寫歷史新高紀錄。野村鴻運基金及野村台灣運籌基金經理人戎宜蘋表示，國際政經情勢趨穩，加上 AI 相關利多持續發酵，成為推升台股續創高的重要動能。

戎宜蘋表示，儘管短線市場仍受消息面影響而出現波動，但資金並未撤離核心產業，反而持續回流至具備長線成長能見度的 AI 相關族群，顯示「AI 仍是台股主旋律」的趨勢依舊明確。加上全球雲端服務供應商（CSP）擴大資本支出、AI 伺服器升級潮與高效能運算需求推升，使得 AI 伺服器、先進封裝、半導體設備、HBM 相關供應鏈表現相對穩健。

戎宜蘋指出，AI 應用已由概念期加速邁向商用落地，不僅帶動算力需求，也強化整體半導體產業的訂單能見度，支撐台股科技族群評價。

市場高度聚焦即將在4/16登場的台積電法說會。野村投信投資策略部副總樓克望預期，隨著先進製程需求持續、AI 與高效能運算應用動能未歇，台積電對下半年產業展望的釋出，將成為觀察台股電子權值股與 AI 族群走勢的重要風向球，若展望偏正向，將有助進一步強化盤勢信心。

樓克望表示，截至目前野村投信旗下11 檔台股主動式基金淨值創新高，顯示在結構性趨勢明確、但短期震盪加劇的市場環境中，透過靈活調整持股配置、聚焦高成長與高能見度產業，仍有助於掌握行情並控管風險。

戎宜蘋表示，整體而言，在 AI 需求持續推升、企業資本支出動能穩健，台股中長線基本面支撐力道仍強，後續資金動向與企業展望，將是觀察行情延續性的關鍵。