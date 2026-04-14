大盤收漲838點 上市、上櫃指數及台積電同創新高

台股14日收盤上漲838.83點，終場以36,296.12點作收，漲幅2.37%，成交量9,717.31億元；櫃買指數收盤上漲3.77點，漲幅1.07%，終場以356.00點作收，成交量2,696.37億元；台積電（2330）收盤價2,055元，上漲65元，漲幅3.27%。大盤指數、櫃買指數及台積電同創新高。

雖然美伊和談未明朗，但多方已按捺不住，趁美股主要指數4月13日收高，日、韓、台股同步齊揚，日股午盤指數已上漲2.3%，韓股勁揚3.3%。台股一早即開高走高，台積電及聯發科（2454）合計拉動大盤指數超過550點，將指數一路推升創新高；股王信驊（5274）也領軍力旺（3529）、台燿（6274）、光洋科（1785）、金居（8358）等股衝高。

今日成交金額大且走高為：旺宏（2337）、國巨*（2327）、台玻（1802）、聯發科（2454）、台達電（2308）、群聯（8299）、南亞（1303）、華星光（4979）及創意（3443）；成交金額大且疲軟者則為：南亞科（2408）、華通（2313）、穩懋（3105）、啟碁（6285）、光聖（6442）、臻鼎-KY（4958）及頎邦（6147）。

群益投顧表示，台積電4月16日將舉行法說會，可望啟動法說會押寶行情；美國重量級科技企業財報4月15日開始陸續登場，有望繳出亮眼成績單。系統性風險尚未平息，美國聯準會主席人選華許何時上任將影響美國利率政策走向。操作宜選股不選市，選擇股價基期較低的績優股，操作應謹慎，須小心短線漲多拉回風險。