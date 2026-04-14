快訊

YouTube Premium有多重要？小賈斯汀舞台上放MV 凱蒂佩芮吐槽：我可不想看廣告

清六食堂檢驗報告出爐 腿庫便當等4食品驗出沙門氏桿菌

警犬值勤中「收到全機場廣播」 所有工作人員跟乘客一起為牠慶生：真正國家英雄

聽新聞
0:00 / 0:00

大盤收漲838點 上市、上櫃指數及台積電同創新高

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股14日收盤上漲838.83點，終場以36,296.12點作收，漲幅2.37%，成交量9,717.31億元；櫃買指數收盤上漲3.77點，漲幅1.07%，終場以356.00點作收，成交量2,696.37億元；台積電（2330）收盤價2,055元，上漲65元，漲幅3.27%。大盤指數、櫃買指數及台積電同創新高。

雖然美伊和談未明朗，但多方已按捺不住，趁美股主要指數4月13日收高，日、韓、台股同步齊揚，日股午盤指數已上漲2.3%，韓股勁揚3.3%。台股一早即開高走高，台積電及聯發科（2454）合計拉動大盤指數超過550點，將指數一路推升創新高；股王信驊（5274）也領軍力旺（3529）、台燿（6274）、光洋科（1785）、金居（8358）等股衝高。

今日成交金額大且走高為：旺宏（2337）、國巨*（2327）、台玻（1802）、聯發科（2454）、台達電（2308）、群聯（8299）、南亞（1303）、華星光（4979）及創意（3443）；成交金額大且疲軟者則為：南亞科（2408）、華通（2313）、穩懋（3105）、啟碁（6285）、光聖（6442）、臻鼎-KY（4958）及頎邦（6147）。

群益投顧表示，台積電4月16日將舉行法說會，可望啟動法說會押寶行情；美國重量級科技企業財報4月15日開始陸續登場，有望繳出亮眼成績單。系統性風險尚未平息，美國聯準會主席人選華許何時上任將影響美國利率政策走向。操作宜選股不選市，選擇股價基期較低的績優股，操作應謹慎，須小心短線漲多拉回風險。

科技 華通 美國聯準會

延伸閱讀

台積電衝天價 法說前強攻飆上2,040元、市值52.9兆

土洋對作！外資反手砍161億元 台積電尾盤急拉、台股驚險收高39點

台股開低走高收盤上漲39點 聯發科及日月光投控領軍抗跌

台股收盤指數35417點創新高　投顧：留意中東局勢

相關新聞

大盤收漲838點 上市、上櫃指數及台積電同創新高

台股14日收盤上漲838.83點，終場以36,296.12點作收，漲幅2.37%，成交量9,717.31億元；櫃買指數收盤上漲3.77點，漲幅1.07%，終場以356.00點作收，成交量2,696.37億元；台積電（2330）收盤價2,055元，上漲65元，漲幅3.27%。大盤指數、櫃買指數及台積電同創新高。

台積電帶動台股站上36,000點 後續法人建議這樣操作

在台積電再創史上新高紀錄的氣勢帶動之下，台股今日攻上36,000點，再刷新史上最高紀錄，盤中最高來到36234.53點，大漲近800點，過11點之後成交量已破6500億，估計今天再有上兆成交量。

台股指數創新高 多檔金融股上漲 元大金股價盤中破50大關刷新紀錄

台股大盤指數再創新高紀錄，多檔金融類股股價也上漲，其中以元大金股價漲幅超過4%最為亮眼，元大金股價在盤中更一度突破50大關，來到每股50.1元的新高價位，市值也突破6500億再刷新紀錄。

台積電領軍台股衝36K 荷莫茲雜音干擾有限、市場聚焦AI與法說行情

美股四大指數全數收紅，以費半指數上漲1.6%最高。加上美聯社報導指出美伊最快16日重啟談判，也激勵台股今（14）日開高走高，盤中最高上漲884點至36,341點，再刷盤中歷史新高。台積電（2330）盤中最高上漲65元至2,055元，同步創歷史新高價位。

美股四大指數收紅激勵 台股早盤續攻、台積電衝上2,050元迎法說

受美股四大指數前一交易日同步收紅激勵，台股14日早盤開高走高，開盤即上漲126.8點，隨後漲勢迅速擴大，指數一度大漲逾650點、突破36,100點，續寫盤中新高紀錄。在美伊局勢降溫、國際油價回落，以及台指期夜盤勁揚逾500點帶動下，市場風險情緒明顯回溫。

台股衝上3萬6千點 機器人大軍終於動了？這六檔攻漲停

市場看好台積電（2330）16日法說將釋出正面展望，台積電盤中上漲3%衝上2,050元新高價，帶動台股14日盤中大漲約800點，沉寂已久的機器人概念股也動起來，包括上銀（2049）、穎漢（4562）、全球傳動（4540）、羅昇（8374）、凌華（6166）、直得（1597）等六檔都衝上漲停板，大銀微系統（4576）雖然漲停打開，但仍創下歷史新高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。