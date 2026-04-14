台股指數創新高 多檔金融股上漲 元大金股價盤中破50大關刷新紀錄

台股大盤指數再創新高紀錄，多檔金融類股股價也上漲，其中以元大金股價漲幅超過4%最為亮眼，元大金股價在盤中更一度突破50大關，來到每股50.1元的新高價位，市值也突破6500億再刷新紀錄。

元大金控不只旗下有龍頭券商元大證券，而且泛證券事業群包括元大投信和元大期貨均為業界龍頭，而元大金控昨日公布的財報也展現亮眼的績效，今日的元大金股價勁揚，也反映出法人對元大金後市看好，尤其元大金今年第一季大賺144.09億元，年增率88.6%接近倍翻，繼續穩坐金控獲利前四強，倘若以此獲利速度續航，法人看好元大金今年獲利應會邁入突破500億，邁入新里程碑。

今日大型金控類股當中，股價有上漲的包括元大金、華南金、富邦金、國泰金、玉山金、台新新光金、國票金，以及永豐金，元大金漲幅超過4%，華南金超過3%、玉山金控和台新新光金控、永豐金的漲幅介於1.5%到2%，富邦金跟國泰金的漲幅介於0.5%到1%。

而在證券類股方面，只有被視為證券屬性高的元大金和統一證券的股價有上漲，統一證券的漲幅為2%，其他證券股的股價反而下跌，由此也顯見股市成交量對於證券股的幫助並非一體適用的萬靈丹。