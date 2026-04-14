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台積電領軍台股衝36K 荷莫茲雜音干擾有限、市場聚焦AI與法說行情

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
台積電。 （美聯社）
台積電。 （美聯社）

美股四大指數全數收紅，以費半指數上漲1.6%最高。加上美聯社報導指出美伊最快16日重啟談判，也激勵台股今（14）日開高走高，盤中最高上漲884點至36,341點，再刷盤中歷史新高。台積電（2330）盤中最高上漲65元至2,055元，同步創歷史新高價位。

永豐期貨指出，昨日盤面的核心其實是兩件事在拉扯，一邊是地緣政治風險快速升溫，另一邊則是資金對基本面與AI主線的高度信仰。美國總統川普針對荷莫茲海峽的言論本質上是典型的風險事件，因為該海峽承載全球約兩成石油運輸，一旦市場「真的」開始定價封鎖情境，油價、航運、通膨預期都會瞬間跳升，對股市理論上是利空，但目前盤勢的反應很明顯仍停留在「消息面雜訊」而非「風險重定價」，代表資金並沒有把這件事當成短期會發生的黑天鵝，而是視為政治喊話，這也是為什麼台股昨日沒有出現恐慌性賣壓，反而維持高檔震盪甚至偏強整理。

永豐期貨表示，另一方面，本周台積電法說才是真正決定短線多空的關鍵錨點，市場現在的心態其實很一致，就是提前卡位但又不願意在結果出來前大舉押注，這直接反映在成交量明顯萎縮，但價格卻撐在高檔不下，這種「量縮價穩」不是弱，而是典型的籌碼鎖定與觀望共存結構，尤其在AI供應鏈沒有出現實質利空之前，任何回檔都會被視為布局機會而不是趨勢反轉。

美國 川普 台股

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