美股四大指數收紅激勵 台股早盤續攻、台積電衝上2,050元迎法說

受美股四大指數前一交易日同步收紅激勵，台股14日早盤開高走高，開盤即上漲126.8點，隨後漲勢迅速擴大，指數一度大漲逾650點、突破36,100點，續寫盤中新高紀錄。在美伊局勢降溫、國際油價回落，以及台指期夜盤勁揚逾500點帶動下，市場風險情緒明顯回溫。

盤面焦點仍集中在權王台積電（2330）。台積電早盤先追平2,025元歷史高點，隨後買盤續湧，盤中一度衝上2,050元，帶動加權指數最高改寫新高。

由於台積電將於16日召開首季法說會，市場提前展開卡位。台積電法說前股價強漲，資金搶先布局意味濃厚；另有分析師預估，受惠AI基建需求延續，台積電上季淨利可望年增五成，並有機會連續四季改寫歷史新高，也讓本次法說內容更受市場關注。

整體來看，在美股續強、期貨夜盤走揚與台積電法說行情發酵帶動下，台股今日早盤延續多頭攻勢。隨著台積電站上2,050元、半導體與AI概念股同步轉強，市場接下來將緊盯台積電對第2季展望、AI需求與全年資本支出釋出的最新訊號，作為盤面後續能否續創高的重要觀察指標。