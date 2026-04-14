台股衝上3萬6千點 機器人大軍終於動了？這六檔攻漲停

市場看好台積電（2330）16日法說將釋出正面展望，台積電盤中上漲3%衝上2,050元新高價，帶動台股14日盤中大漲約800點，沉寂已久的機器人概念股也動起來，包括上銀（2049）、穎漢（4562）、全球傳動（4540）、羅昇（8374）、凌華（6166）、直得（1597）等六檔都衝上漲停板，大銀微系統（4576）雖然漲停打開，但仍創下歷史新高。

台股修正近1個半月後，今日終於長紅突破前波歷史新高35,579.34點，上市櫃漲停家數超過50家，近期較無漲勢的機器人族群今日也動起來，由上銀領軍大漲，穎漢、全球傳動、羅昇、凌華、直得等都漲停亮燈。上銀今帶量衝上275元漲停價位，創下波段新高；大銀微系統也一度衝上199.5元漲停，雖盤中回落，漲幅剩逾4%，但仍創下歷史新高。

國研院國家智慧機器人研究中心4月10日揭牌啟動，國研院院長蔡宏營表示，預計2026年到2029年間，投入新台幣200億元，目標成立至少3家機器人系統新創公司。另外，也要讓智慧機器人國內產值擴大，希望相關產值5年內由40億元擴至500億元。

總統賴清德也表示，未來將著重於機器人、矽光子、量子運算三項關鍵技術，「我們的機器人不是只要好看，是要真正能用」。

上銀公布3月合併營收23.57億元，月增25.9%、年增17.4%，創2022年10月以來高點，主要受惠於半導體、AI智慧自動化需求增溫；累計第1季合併營收63.79億元、年增9.2%，為歷年同期第三高。

上銀目前接單以半導體、AI相關產業、自動化、機器人、基礎建設等較佳，上銀董事長卓文恒指出，去年12月就感受到訂單回升，往年1、2月較淡，但今年反常的好，3月接單又比1、2月好，仍有持續向上的跡象，就訂單能見度來看，滾珠螺桿約達4個月，線性滑軌3至3.5個月，比過年前能見度拉長0.5至1個月。