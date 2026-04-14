台積電帶動台股站上36,000點 後續法人建議這樣操作

在台積電再創史上新高紀錄的氣勢帶動之下，台股今日攻上36,000點，再刷新史上最高紀錄，盤中最高來到36234.53點，大漲近800點，過11點之後成交量已破6500億，估計今天再有上兆成交量。

台積電在開盤之後就追平先前的每股2025元價位，盤中最高再創2040元新高紀錄，也帶動大盤指數飆漲。

從量價結構來看，法人依技術線型解讀，台股在同步創下天量天價後，指數即沿路回檔測試季線而有撐，目前已經收回所有均線，而今日台股再創新高，多頭若欲上攻，量能無非是重要關鍵，但近期因盤面變數依舊很多，法人仍然提醒大盤傾向區間整理，並且建議從看盤指標而言，權王 台積電始終發揮護國神山功能，包括4月16日的法說會還有A D R的動向都是可以參考的指標。

法人也表示，聯準會預計在4月28、29日召開會議，另外台灣上市櫃公司的季報也即將公布，投資人可逢低布局高殖利率相關個股。