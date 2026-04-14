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台股炸裂！二王一后領14千金飆天價 穎崴向「第2檔萬元股」跨步

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

台股14日上演「二王一后齊飆」行情！權王台積電（2330）盤中衝上2,050元，帶動指數狂飆逾860點、改寫36,322.71點歷史新高；股王信驊（5274）、股后穎崴（6515）同步創高，點燃14檔千金股全面登峰，「第2檔萬元股」呼之欲出。

全球半導體景氣回溫，資金全面回流AI與高階製造鏈。今日盤面在台積電領軍下強勢噴發，不僅權值股領軍上攻，高價股更成為資金追逐核心。千金族群在股王、股后雙引擎帶動下同步改寫歷史紀錄，涵蓋AI伺服器、IC設計、先進製程與測試設備等關鍵領域，形成多頭主軸。

信驊今日大漲逾8.5%，股價衝上13,270元續寫天價。公司透露，訂單能見度已直達年底，並提前掌握2027年需求，隨BT載板瓶頸逐步解除，下半年營運確定性顯著提升。法人看好，其切入美系CSP AI ASIC供應鏈，將成中長期獲利爆發關鍵，動能延伸至2028年。

穎崴則成為市場焦點，股價一舉突破9,000元、最高達9,185元，持續向萬元大關挺進。受惠AI與HPC需求爆發，3月營收12.22億元創高，首季同步刷新紀錄。隨高階測試座與MEMS探針卡出貨續強，加上新產能開出，公司看好營收將逐季走升。

在「股王＋股后」領軍下，千金軍團全面點火，包括台達電（2308）、智邦（2345）、金像電（2368）、台光電（2383）、弘塑（3131）、創意（3443）、貿聯-KY（3665）、均華（6640）、雍智科技（6683）、新代（7750）、高力（8996）等14檔同步創高。其中，創意、大立光（3008）、台光電與高力更一度亮燈漲停，顯示資金明顯集中於具備AI題材與高獲利能力的核心個股。

法人分析，從信驊（IP/IC設計）、台積電（晶圓製造）到穎崴（測試）及設備鏈，AI供應鏈已形成完整上中下游循環。在台積電站穩2,000元關卡帶動下，高價股評價持續上修，市場正押注「第2檔萬元股」誕生，台股多頭結構也進一步獲得強化。

台光電 台達電 營收

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