台積電衝天價 法說前強攻飆上2,040元、市值52.9兆

台積電（2330）法說會前股價強漲，在市場資金搶先卡位下發動攻勢，14日開高走高衝上2,040元，創下歷史新高價，上漲50元，漲幅2.51%，影響大盤指數約411點，市值飆升上52兆9,023億元。

台積電ADR周一小跌0.3%，收在369.57美元，較台北交易溢價18.1%，但台積電早盤則是跳空以2,015元開出，上漲25元，再衝上2,000元，股價開高走高，盤中再刷新歷史新高價，衝達2,040元，上漲50元，推升大盤指數持續飆高，同步寫歷史新高。

台積電3月合併營收4,151.91億元，月增30.7%、年增45.2%，創單月新高；累計今年首季營收約1兆1,341.03億元，季增8.41%，年增35.1%，創單季新高；根據台積電先前第1季的財測預估，首季美元營收346億至358億美元，中間值約352億美元，季增約4.4%；毛利率預估63%至65%，營益率54%至56%，匯率假設則為1美元兌新台幣31.6元。

台積電預計4月16日舉辦法說會，市場高度關注，綜合外資關注的台積電法說會議題，包括第2季及今年營運展望、資本支出是否有變、先進製程與封裝產能布局、AI後市展望、非AI需求展望、新興晶圓代工競爭、中國大陸AI GPU的代工機會、地緣政治是否對營運產生影響。