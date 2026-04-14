台股開盤即創高！指數飆逾650點、突破36100關 台積電追平2,025歷史高點

美伊局勢傳降溫訊號，川普稱伊朗主動接觸尋求協議，范斯亦釋出收尾戰事訊息，帶動市場避險情緒降溫，美股四大指數昨夜同步收紅，國際油價今早回落；惟台股ADR表現分歧，台積電（2330）小跌、日月光（3711）強彈，台指期夜盤勁揚逾500點。

14日台指期率先突破36,000點，隨後台股集中市場開高126.8點，指數來到35,584.09點、直接創新高，並在台積電追平歷史前高2,025元之下，五大權值股連袂走強，大盤漲點同步放大至近680點，再度刷出36,136.28點歷史新高。

盤面上，五大權值股聯袂開高。台積電開高25元、報2,015元，台達電（2308）開1,805元、鴻海（2317）開204元、聯發科（2454）開1,645元、日月光投控開430元。

各大類股除了油電燃氣下跌之外，其餘類股幾乎百花齊放，光電、電子零組件、玻陶、電腦設備等相對強勁。台玻（1802）、友達（2409）、群創（3481）、南亞科（2408）人氣居前。

回顧台股13日表現，集中市場指數漲39.46點、收35,457.29點，成交值縮至7,787.66億元。三大法人轉賣超61.41億元，包括外資賣超161.79億元，但投信買超60.5億元、自營商買超39.89億元。

法人指出，台股創高後，市場轉趨審慎，後市聚焦三大關鍵：一是成交量能否放大至9千億元以上，二是台指期結算後空單是否降溫，三是台積電走勢動向。櫃買指數續強，中小型股題材輪動，但缺乏基本面支撐個股須留意法人進出。隨戰事干擾鈍化、油價回落，市場重心回歸企業展望，記憶體法說揭開序幕，AI需求熱絡、訂單續旺，帶動獲利上修，台股仍具再攻高點動能。