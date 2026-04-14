快訊

郭台銘16歲女兒超學霸！赴美參加全球機器人競賽 勇奪「最高榮譽」

不只運動重要！研究揭3大習慣影響失智風險 4招預防一次看

民進黨前立委陳歐珀涉貪874萬判16年 妻子徐慧諭判4年半

聽新聞
0:00 / 0:00

台股開盤即創高！指數飆逾650點、突破36100關 台積電追平2,025歷史高點

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

美伊局勢傳降溫訊號，川普稱伊朗主動接觸尋求協議，范斯亦釋出收尾戰事訊息，帶動市場避險情緒降溫，美股四大指數昨夜同步收紅，國際油價今早回落；惟台股ADR表現分歧，台積電（2330）小跌、日月光（3711）強彈，台指期夜盤勁揚逾500點。

14日台指期率先突破36,000點，隨後台股集中市場開高126.8點，指數來到35,584.09點、直接創新高，並在台積電追平歷史前高2,025元之下，五大權值股連袂走強，大盤漲點同步放大至近680點，再度刷出36,136.28點歷史新高。

盤面上，五大權值股聯袂開高。台積電開高25元、報2,015元，台達電（2308）開1,805元、鴻海（2317）開204元、聯發科（2454）開1,645元、日月光投控開430元。

各大類股除了油電燃氣下跌之外，其餘類股幾乎百花齊放，光電、電子零組件、玻陶、電腦設備等相對強勁。台玻（1802）、友達（2409）、群創（3481）、南亞科（2408）人氣居前。

回顧台股13日表現，集中市場指數漲39.46點、收35,457.29點，成交值縮至7,787.66億元。三大法人轉賣超61.41億元，包括外資賣超161.79億元，但投信買超60.5億元、自營商買超39.89億元。

法人指出，台股創高後，市場轉趨審慎，後市聚焦三大關鍵：一是成交量能否放大至9千億元以上，二是台指期結算後空單是否降溫，三是台積電走勢動向。櫃買指數續強，中小型股題材輪動，但缺乏基本面支撐個股須留意法人進出。隨戰事干擾鈍化、油價回落，市場重心回歸企業展望，記憶體法說揭開序幕，AI需求熱絡、訂單續旺，帶動獲利上修，台股仍具再攻高點動能。

聯發科 台達電 川普

延伸閱讀

台股內資護盤 短多續航…法人：關注TACO交易發展

外資扮神隊友！國巨飆新高吸金290億元、台玻鎖漲停爆12萬張大量

土洋對作！外資反手砍161億元 台積電尾盤急拉、台股驚險收高39點

中東局勢緊張升溫！台股開高急殺約150點 台積電領跌、聯發科抗空

相關新聞

台股內資護盤 短多續航…法人：關注TACO交易發展

美伊談判破局，為資本市場再添變數，台股昨（13）日多空對作，即便外資轉為賣超161.3億元，在內資買盤積極護持之下，多頭仍略勝一籌，指數終場小漲39點收35,457點，再創收盤歷史新高。

台股開盤即創高！指數飆逾650點、突破36100關 台積電追平2,025歷史高點

美伊局勢傳降溫訊號，川普稱伊朗主動接觸尋求協議，范斯亦釋出收尾戰事訊息，帶動市場避險情緒降溫，美股四大指數昨夜同步收紅，國際油價今早回落；惟台股ADR表現分歧，台積電（2330）小跌、日月光（3711）強彈，台指期夜盤勁揚逾500點。

股東會、除權息旺季 台股利多

台股昨（13）日高檔震盪，市場多空看法分歧，隨著時序進入第2季股東會與除權息旺季，除發出的股息將轉換為多頭的銀彈之外，股東會前夕融券空單強制回補掀起的軋空走勢，也將是助益行情持續創高的關鍵動能。

台積法說 八議題聚焦

台積電將於本周四（16日）舉辦法說會，綜合各大外資觀點，聚焦八大議題，包括第2季及今年營運展望、資本支出是否有變、先進製程與封裝產能布局、AI後市展望、非AI需求展望、新興晶圓代工競爭、大陸AI GPU的代工機會、地緣政治是否對影響公司營運。

國發基金大賣聯合再生股

國發基金擬大舉出脫太陽能大廠聯合再生（3576）持股，導致聯合再生昨（13）日股價重挫跌停板收市。對此，聯合再生昨天發出聲明稿指出，國發基金為該公司重要股東之一，國發基金是依《產業創新條例》第30條規定，肩負支持新興產業發展的階段性任務，如今投資已呈獲利、階段性任務順利達成。

台積定期定額 衝20萬戶

臺灣證券交易所公布3月定期定額交易戶數統計，儘管台股3月因美伊戰爭重挫10.4％，但熱門個股與ETF定期定額交易戶數仍逆勢增長，其中「護國神山」台積電（2330）戶數正式站上20萬大關，而「國民ETF」元大台灣50（0050）則增長至98.2萬戶，後續挑戰百萬戶紀錄指日可待。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。