台指期夜盤首登36000點 法人：台股有望挑戰新高

美股主要指數13日收高，法人表示，台積電美國存託憑證（ADR）小跌0.28%，不過，台指期夜盤上揚567點，首度突破36000點，達到36027點，台股有機會挑戰歷史新高。

美國總統川普聲稱，伊朗主動聯繫希望達成協議，推升美股13日主要指數收高。道瓊工業指數上漲301.68點，漲幅0.63%，標普500指數上漲69.35點，漲幅1.02%；那斯達克指數揚升280.84點，漲幅1.23%，費城半導體指數上揚149.7點，漲幅1.68%。

國內外產業訊息方面，台北國際汽機車零配件展、台灣國際智慧移動展以及台北國際車用電子展，將於14日至17日舉行，展示領域包括汽機車零配件供應鏈、人工智慧AI車電、氫能應用與智慧移動科技等，包括美國、德國、日本、韓國等16國企業參展。

動態隨機存取記憶體（DRAM）廠南亞科第1季稅後淨利新台幣260.58億元，每股純益8.41元。南亞科表示，今年無法滿足客戶需求，明年也是類似情形，預期DRAM廠可望維持數季高毛利。

記憶體控制晶片廠慧榮13日舉行台北企業總部新建工程動土典禮，預計2030年啟用。對於記憶體市況，慧榮指出，記憶體市場出現結構性轉移，預期明年供給缺口可能比今年更大。

面板廠友達光電董事會通過能源事業相關組織與投資架構重整案，擬將能源事業分割至100%持股的達耀能源科技，預計分割基準日為2026年8月1日。期藉由能源事業公司化，由更專業聚焦的平台承接運作，進一步提升營運效率與市場競爭力。

日勝生完成新台幣33.94億元聯合授信案簽約，資金將投入館前「都市更新事業計畫案」，基地座落於台北市館前路與信陽街口，基地面積約608坪，預計2028年初動工，將興建A級辦公大樓。