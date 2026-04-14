台積法說 八議題聚焦

台積電（2330）將於本周四（16日）舉辦法說會，綜合各大外資觀點，聚焦八大議題，包括第2季及今年營運展望、資本支出是否有變、先進製程與封裝產能布局、AI後市展望、非AI需求展望、新興晶圓代工競爭、大陸AI GPU的代工機會、地緣政治是否對影響公司營運。

對於台積電今年營運展望，各外資看法高度一致，均預期不論是第2季或全年，台積電均維持成長態勢，估計第2季營收季增5%至10%，全年營收年增率達30%至40%。

資本支出方面，外資圈也都預期台積電還有上調空間，如高盛估計台積電2027年資本支出將提高到700億美元，2028年再提升為740億美元。大摩則估台積電今年資本支出約520億美元至560億美元，2027年上看650億美元，2028年升至700億美元。

AI後市展望方面，大摩認為，AI需求極為強勁，這波AI「超級循環」仍處於早期階段，意味AI運算晶片以及周邊晶片的需求與製程節點升級，未來幾年仍將持續推進。

非AI需求展望部分，各外資也都認為，記憶體價格上漲，將衝擊今年智慧手機與PC市場，雖對台積電略有影響，但極為有限。大摩甚至認為，AI網通與設計服務相關客戶已迅速承接釋出的4奈米產能，因此對台積電並不具實質性干擾。

近期美伊戰爭造成市場恐慌，市場聚焦戰事是否對台積營運產生負面變因。大摩認為，儘管戰爭導致化學材料成本上升，台積電受惠更高的產能利用率，預期第2季毛利率仍有64%至65%，因此戰爭幾乎沒有影響。