快訊

美封鎖荷莫茲…川普：伊朗致電急盼達成協議 習近平也希望戰爭落幕

陽光行動／蛋價內幕揭祕…來自同牧場卻不同價 「混蛋」又難防

李貞秀遭開除失立委資格！民眾黨揭要錢才願辭 李澄清：顧全大局不打官司

聽新聞
0:00 / 0:00

股東會、除權息旺季 台股利多

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導

台股昨（13）日高檔震盪，市場多空看法分歧，隨著時序進入第2季股東會與除權息旺季，除發出的股息將轉換為多頭的銀彈之外，股東會前夕融券空單強制回補掀起的軋空走勢，也將是助益行情持續創高的關鍵動能。

法人指出，根據規定，每年4月至6月股東會旺季前，融券空單必須在強制回補日前「買回」股票歸還，往往帶動一波股價上漲，搭配部分有董監改選題材的個股，軋空行情有可能更為猛烈，甚至推動股價急速飆升。

交易所資料顯示，截至昨日為止，台股目前融券張數還有15.4萬餘張，其中券資比逾15%、融券張數尚超過千張的有元晶（6443）、志聖（2467）、群益證（6005）、文曄（3036）、順德（2351）、十銓（4967）等諸多個股，屆時軋空行情將成為推升台股走勢的助力之一。

此外，第2季是台股股東會與除權息旺季，配出的股息也多半會轉換為多頭銀彈。特別是今年甫進入第2季，台股就一路震盪盤堅屢創新高，投資人有望將收到的股息再投入市場，成為推升行情續強關鍵。

除權息 台股

延伸閱讀

雙金力挺股領軍向前衝 欣興、大聯大等耐震又有衝力

富邦陶治瑋 半導體聚光

權王台積電法說行情助攻 台股再飆新高站上35,417點

櫃買指數突破歷史新高 這幾檔台股ETF周漲幅逾10%

相關新聞

台股內資護盤 短多續航…法人：關注TACO交易發展

美伊談判破局，為資本市場再添變數，台股昨（13）日多空對作，即便外資轉為賣超161.3億元，在內資買盤積極護持之下，多頭仍略勝一籌，指數終場小漲39點收35,457點，再創收盤歷史新高。

股東會、除權息旺季 台股利多

台股昨（13）日高檔震盪，市場多空看法分歧，隨著時序進入第2季股東會與除權息旺季，除發出的股息將轉換為多頭的銀彈之外，股東會前夕融券空單強制回補掀起的軋空走勢，也將是助益行情持續創高的關鍵動能。

台積法說 八議題聚焦

台積電將於本周四（16日）舉辦法說會，綜合各大外資觀點，聚焦八大議題，包括第2季及今年營運展望、資本支出是否有變、先進製程與封裝產能布局、AI後市展望、非AI需求展望、新興晶圓代工競爭、大陸AI GPU的代工機會、地緣政治是否對影響公司營運。

國發基金大賣聯合再生股

國發基金擬大舉出脫太陽能大廠聯合再生（3576）持股，導致聯合再生昨（13）日股價重挫跌停板收市。對此，聯合再生昨天發出聲明稿指出，國發基金為該公司重要股東之一，國發基金是依《產業創新條例》第30條規定，肩負支持新興產業發展的階段性任務，如今投資已呈獲利、階段性任務順利達成。

台積定期定額 衝20萬戶

臺灣證券交易所公布3月定期定額交易戶數統計，儘管台股3月因美伊戰爭重挫10.4％，但熱門個股與ETF定期定額交易戶數仍逆勢增長，其中「護國神山」台積電（2330）戶數正式站上20萬大關，而「國民ETF」元大台灣50（0050）則增長至98.2萬戶，後續挑戰百萬戶紀錄指日可待。

鄭習會禮包 觀光股振奮

鄭習會後「觀光大禮包」上桌，觀光股包括旅行社、飯店股都有望同步受惠，包括鳳凰（5706）、山富、燦星旅、易飛網等旅行社，飯店股包括晶華、寒舍、雲品、夏都、富野等，未來都有望吃到陸客來台商機。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。