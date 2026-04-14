股東會、除權息旺季 台股利多

台股昨（13）日高檔震盪，市場多空看法分歧，隨著時序進入第2季股東會與除權息旺季，除發出的股息將轉換為多頭的銀彈之外，股東會前夕融券空單強制回補掀起的軋空走勢，也將是助益行情持續創高的關鍵動能。

法人指出，根據規定，每年4月至6月股東會旺季前，融券空單必須在強制回補日前「買回」股票歸還，往往帶動一波股價上漲，搭配部分有董監改選題材的個股，軋空行情有可能更為猛烈，甚至推動股價急速飆升。

交易所資料顯示，截至昨日為止，台股目前融券張數還有15.4萬餘張，其中券資比逾15%、融券張數尚超過千張的有元晶（6443）、志聖（2467）、群益證（6005）、文曄（3036）、順德（2351）、十銓（4967）等諸多個股，屆時軋空行情將成為推升台股走勢的助力之一。

此外，第2季是台股股東會與除權息旺季，配出的股息也多半會轉換為多頭銀彈。特別是今年甫進入第2季，台股就一路震盪盤堅屢創新高，投資人有望將收到的股息再投入市場，成為推升行情續強關鍵。