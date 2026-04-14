台股內資護盤 短多續航…法人：關注TACO交易發展

美伊談判破局，為資本市場再添變數，台股昨（13）日多空對作，即便外資轉為賣超161.3億元，在內資買盤積極護持之下，多頭仍略勝一籌，指數終場小漲39點收35,457點，再創收盤歷史新高。

中小型股買盤強過權值股，帶動櫃買指數盤中最高衝至353.74點，終場漲2.73點收352.23點，不僅盤中、收盤均創新高，漲幅0.78%，亦高於集中市場的0.11%。

昨日三大法人共賣超台股61.4億元，呈現土洋對作。外資賣超161.7億元，轉買為賣；投信買超60.4億元，轉賣為買；自營商買超39.88億元，連五買、累計買超653.4億元。八大公股行庫則逢高調節，賣超54.5億元。

法人指出，美伊戰事短線雖對國際股市衝擊降溫，不過後續變化仍未明朗，川普「TACO交易」是否再度盛行，仍需密切觀察。而國際油價蠢蠢欲動，布蘭特原油每桶仍在100美元以上，恐不利總經數據，進而影響股市表現。

此外，台股短線指數漲多，本波止跌轉彈以來，短短七個交易日，指數已大漲3,734點，漲幅11.7%，與季線間的乖離更升過8%；5月報稅季即將到來，且投資人追價動能不足等因素，均恐使行情高檔承壓。

不過，凱基投顧董事長朱晏民、富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧總經理黃文清等專家認為，昨日台股開低後很快由黑翻紅，回到平盤附近震盪，終場價穩量縮收紅，技術面均線、指標、量能皆有利於短多延續。

即便國際地緣政治再現陰霾，導致行情回落，但由於台股長線仍相對看好，反而是進場好買點，包括AI相關、高殖利率股、3月營收亮眼股，大陸惠台政策股，還有落後補漲族群如被動元件、石英元件等，都是低接布局標的。