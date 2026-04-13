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轉讓聯合再生持股 國發基金：例行退場
國發基金申報將轉讓聯合再生持股，此次擬調節約4201張。國發基金表示，國發基金的設置旨在支持國家策略性產業發展，綠能產業為現階段國家重點產業，本案屬國發基金投資事業之例行性退場作業，不涉及產業扶植目標的移轉。
國發基金指出，2018年依｢產業創新轉型基金作業要點」投資聯合再生，以協助太陽能產業推動合併、升級及導入新商業模式，依該作業要點國發基金投資超過5年即需進行檢討，而考量國發基金策略投資階段性目的已達成，爰依既定投資事業退場機制檢視並適時辦理釋股，以回收資金持續投入國內產業發展，發揮基金政策性投資功能。
國發基金表示，本次預計轉讓聯合再生公司420萬1476股，轉讓後國發基金仍持有聯合再生公司9457萬3203股，占聯合再生公司股份5.81%，釋股後國發基金仍保有董事席次，仍可參與董事會之運作，協助強化公司治理。
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