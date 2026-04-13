台股還有這二股銀彈護持 高檔震盪安啦

台股13日雖然高檔震盪，市場多空看法分歧，不過，由於時序進入第2季股東會與除權息旺季，除配出的股息將轉換為多頭的銀彈外，因股東會而強制回補的軋空走勢，也將成為助益行情持續創高的關鍵動能之一。

法人指出，根據規定，每年4-6月的股東會旺季前，融券空單必須在強制回補日前「買回」股票歸還，通常容易帶動一波股價上漲，搭配部分有董監改選題材的個股，軋空行情有可能更為猛烈，甚至推動股價急速飆升。

而根據交易所資料顯示，截至昨日為止，台股目前融券張數還有15.4萬餘張，其中券資比逾15%、融券張數尚超過千張的有元晶（6443）、志聖（2467）、群益證（6005）、文曄（3036）、順德（2351）、十銓（4967）等諸多個股，屆時軋空行情將成為推升台股走升的助力之一。

此外，第2季向來是台股股東會與除權息旺季，配出的股息也多半將轉換為多頭的銀彈。特別是今年甫進入第2季，台股就一路震盪盤堅屢創新高，勢必將吸引投資人將收到的股息再投入，成為推升行情持續走強的關鍵。

根據上市櫃公司目前已公布的訊息匯總，今年將配發的股息金額超過2.1兆元，其中自14日起至6月30日止將領息的金額，共有1,168億元，這逾千億元的股息，預期將成為多頭持續攻堅的重要柴薪。