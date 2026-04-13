為何要賣聯合再生？國發基金發三點聲明

國發基金公告申報轉讓聯合再生股票420萬1,476股，重挫聯合再生股價。國發基金13日發布三點說明指出，綠能仍是國家重點產業，此次釋股屬策略投資目的達成後的例行性退場機制，轉讓後仍持有約5.81%股權並保有董事席次，持續協助強化公司治理。

國發基金就申報轉讓聯合再生公司股票一事說明如下：第一、國發基金的設置目的是支持國家策略性產業發展，綠能產業為現階段國家重點產業，本案屬國發基金投資事業的例行性退場作業，不涉及產業扶植目標的移轉。

第二、國發基金2018年依「產業創新轉型基金作業要點」投資聯合再生公司，以協助太陽能產業推動合併、升級及導入新商業模式。依該作業要點，國發基金投資超過五年即需進行檢討。本案考量國發基金策略投資階段性目的已達成，依既定投資事業退場機制檢視並適時辦理釋股，以回收資金持續投入國內產業發展，發揮基金政策性投資功能。

第三、國發基金本次預計轉讓聯合再生公司420萬1,476股，轉讓後國發基金仍持有聯合再生公司9,457萬3,203股份，占聯合再生公司股份5.81%。釋股後國發基金仍保有董事席次，仍可參與董事會之運作，協助強化公司治理。