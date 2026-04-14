國發基金大賣聯合再生股

美伊談判破局，為資本市場再添變數，台股昨（13）日多空對作，即便外資轉為賣超161.3億元，在內資買盤積極護持之下，多頭仍略勝一籌，指數終場小漲39點收35,457點，再創收盤歷史新高。

2026-04-14 01:08