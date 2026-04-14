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國發基金大賣聯合再生股
國發基金擬大舉出脫太陽能大廠聯合再生（3576）持股，導致聯合再生昨（13）日股價重挫跌停板收市。對此，聯合再生昨天發出聲明稿指出，國發基金為該公司重要股東之一，國發基金是依《產業創新條例》第30條規定，肩負支持新興產業發展的階段性任務，如今投資已呈獲利、階段性任務順利達成。
聯合再生表示，感謝所有股東長期支持，該公司太陽光電產品已穩居國內龍頭，未來經營團隊持續致力於將公司打造為全球具高度競爭力的低碳能源供應者。
國發基金規劃，將透過一般交易轉讓手中聯合再生股票420萬1,476股（約4,201張），轉讓期間為4月13日至5月12日，預定轉讓後持股為降至9,457萬3203股。
國發基金表示，此為例行退場機制的處理，依規定須事先申報。
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