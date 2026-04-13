國發基金：申讓聯合再生為例行退場 綠能仍為重點產業

台股13日雖然高檔震盪，市場多空看法分歧，不過，由於時序進入第2季股東會與除權息旺季，除配出的股息將轉換為多頭的銀彈外，因股東會而強制回補的軋空走勢，也將成為助益行情持續創高的關鍵動能之一。

2026-04-13 21:23