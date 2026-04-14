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就市論勢／散熱模組、記憶體 接單旺
盤勢分析
FedWatch與市場定價顯示，4月底聯準會FOMC貨幣政策幾乎篤定按兵不動，市場焦點轉向下半年是否仍有一至二次降息空間；目前主流預期已由先前偏向年中降息，往更晚的時點遞延。
另一焦點為CSP（雲端服務供應商）資本支出方向。市場近期關注並非AI支出是否放緩，而是建置速度能否跟上需求。
全球風險面仍主要來自地緣政治與能源供應。短線股市風險偏好有所修復，但若油價再次急漲，將對通膨、利率與科技股估值形成新壓力。
投資建議
AI產業結構性成長不變，仍是中長期最明確主軸。台股部分，AI仍是盤面最強主線。半導體龍頭3月營收與AI伺服器代工龍頭第1季營收皆繳出高成長成績，反映伺服器、雲端網通與AI機櫃出貨延續強勢。雖然高基期使權值股短線波動加大，但只要基本面未轉弱，資金仍會持續聚焦在先進製程、伺服器ODM、散熱、PCB、高速傳輸、記憶體與測試相關族群。市場結構偏向大型電子領軍、中小型題材股輪動補漲。
台股高檔不排除震盪，但產業趨勢面仍屬結構性強勢。建議持續聚焦具成長能見度與訂單可驗證族群，如AI伺服器供應鏈、先進封裝、散熱模組、記憶體、高速傳輸、軍工與部分受惠景氣回穩的傳產股。
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