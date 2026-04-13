台積定期定額 衝20萬戶

臺灣證券交易所公布3月定期定額交易戶數統計，儘管台股3月因美伊戰爭重挫10.4％，但熱門個股與ETF定期定額交易戶數仍逆勢增長，其中「護國神山」台積電（2330）戶數正式站上20萬大關，而「國民ETF」元大台灣50（0050）則增長至98.2萬戶，後續挑戰百萬戶紀錄指日可待。

個股定期定額排行榜中，台積電依舊是小資族最愛，3月戶數達20.6萬戶，較2月的16.8萬戶激增約3.7萬戶，月增率高達22％，顯示投資人對半導體龍頭的堅定信心，更創下定期定額個股首度突破20萬戶的里程碑。

進一步觀察個股排行前15名，金融股占據十席。玉山金以3萬戶穩居第二，月增2,576戶；兆豐金則以2.5萬戶緊隨其後；排名變動上，台達電表現亮眼，戶數從1萬戶成長至1.3萬戶，排名也從2月的第十名躍升至第九名，擠下元大金。

ETF市場增長動能更為驚人，元大台灣50的3月戶數成長至98.6萬戶，單月大增14.2萬戶、月增達16.9％。以目前的增長速度來看，4月極大機會成為台灣首檔「百萬定期定額戶」的ETF。

另外，高股息ETF三巨頭元大高股息、國泰永續高股息及群益台灣精選高股息 持續受青睞。

其中，群益台灣精選高股息增加最顯著，單月增加1.5萬戶，顯示存股族對高配息產品的黏著度極高。科技與海外ETF部分，富邦科技單月增加16,680戶，排名維持第七，反映投資人積極布局科技成長股。新榜單也出現一大亮點，ETF出現新面孔－凱基台灣TOP50以3.6萬戶空降第11名，顯示市值型ETF的競爭愈來愈激烈。

綜觀3月數據，定期定額市場呈現「強者恆強」的態勢。投資人一方面死守以台積電與元大台灣50為首的市值龍頭，追求與大盤同步的成長；另一方面則持續加碼高股息ETF獲取穩定現金流。