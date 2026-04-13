鄭習會禮包 觀光股振奮

鄭習會後「觀光大禮包」上桌，觀光股包括旅行社、飯店股都有望同步受惠，包括鳳凰（5706）、山富、燦星旅、易飛網等旅行社，飯店股包括晶華、寒舍、雲品、夏都、富野等，未來都有望吃到陸客來台商機。

市場盤面資金昨（13）日全面點火觀光股。中共中央台辦宣布十項惠台措施，其中最受矚目的是「上海、福建陸客來台自由行重啟」，市場解讀為兩岸觀光政策轉向訊號，並預期台灣赴陸旅遊「禁團令」有望鬆動。

觀光股昨日開盤即爆量衝高，鳳凰、山富、燦星旅、易飛網等旅行社股全面亮燈，飯店股包括寒舍、雲品、夏都、富野也聯袂攻頂。

終場共計12檔觀光股以漲停價位作收，觀光類股指數收盤大漲逾2%，來到105.99點。

業內指出，陸客自由行來台，最直接受惠的族群為飯店業者，不論都會區或觀光型飯店，可望率先反映來客回升動能，帶動住房率與平均房價同步走揚；部分過去仰賴陸客的飯店，也有機會隨客源回流而加速復甦。相較之下，國內上市櫃旅行社以outbound （出境旅遊） 為主要業務，並非立即受益，盤面大漲的關鍵在於市場預期，一旦「禁團令」鬆綁，台灣旅客赴大陸團體旅遊可望迅速恢復，進而帶動旅行社出團業務明顯回溫。

市場解讀，此次政策不僅釋出自由行重啟訊號，亦同步推動兩岸空中客運直航正常化，顯示觀光交流鬆綁力道升溫。不過，也有飯店業者坦言，對目前政策進展持觀望態度，認為此案尚未上升至「小兩會」協商層級，最終能否落實仍存在不確定性。

對於政策可能帶動陸客回流，晶華表示，任何有助於提升觀光產業的政策或方案都樂觀其成，且身為國際型觀光飯店，長期接待來自各地旅客，無論在服務流程或餐飲規劃上皆累積豐富經驗，可迅速因應不同客源需求。

富野則指出，接待國際旅客與陸客的標準本就一致，加上語言相通，實務上更具優勢；過去陸客曾占集團旅客約六至七成，市場重要性不言而喻，若政策鬆綁，包含台東、花蓮及高雄等過去陸客集中度較高的區域，回溫動能可望更為明顯。