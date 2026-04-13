鄭習會禮包 觀光股振奮
鄭習會後「觀光大禮包」上桌，觀光股包括旅行社、飯店股都有望同步受惠，包括鳳凰（5706）、山富、燦星旅、易飛網等旅行社，飯店股包括晶華、寒舍、雲品、夏都、富野等，未來都有望吃到陸客來台商機。
市場盤面資金昨（13）日全面點火觀光股。中共中央台辦宣布十項惠台措施，其中最受矚目的是「上海、福建陸客來台自由行重啟」，市場解讀為兩岸觀光政策轉向訊號，並預期台灣赴陸旅遊「禁團令」有望鬆動。
觀光股昨日開盤即爆量衝高，鳳凰、山富、燦星旅、易飛網等旅行社股全面亮燈，飯店股包括寒舍、雲品、夏都、富野也聯袂攻頂。
終場共計12檔觀光股以漲停價位作收，觀光類股指數收盤大漲逾2%，來到105.99點。
業內指出，陸客自由行來台，最直接受惠的族群為飯店業者，不論都會區或觀光型飯店，可望率先反映來客回升動能，帶動住房率與平均房價同步走揚；部分過去仰賴陸客的飯店，也有機會隨客源回流而加速復甦。相較之下，國內上市櫃旅行社以outbound （出境旅遊） 為主要業務，並非立即受益，盤面大漲的關鍵在於市場預期，一旦「禁團令」鬆綁，台灣旅客赴大陸團體旅遊可望迅速恢復，進而帶動旅行社出團業務明顯回溫。
市場解讀，此次政策不僅釋出自由行重啟訊號，亦同步推動兩岸空中客運直航正常化，顯示觀光交流鬆綁力道升溫。不過，也有飯店業者坦言，對目前政策進展持觀望態度，認為此案尚未上升至「小兩會」協商層級，最終能否落實仍存在不確定性。
對於政策可能帶動陸客回流，晶華表示，任何有助於提升觀光產業的政策或方案都樂觀其成，且身為國際型觀光飯店，長期接待來自各地旅客，無論在服務流程或餐飲規劃上皆累積豐富經驗，可迅速因應不同客源需求。
富野則指出，接待國際旅客與陸客的標準本就一致，加上語言相通，實務上更具優勢；過去陸客曾占集團旅客約六至七成，市場重要性不言而喻，若政策鬆綁，包含台東、花蓮及高雄等過去陸客集中度較高的區域，回溫動能可望更為明顯。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。