快訊

伊朗戰爭讓油價飆漲 美財長點名這兩個地區首當其衝

李貞秀要求辭任立委獲取金額補償 民眾黨：違反公職倫理

連續4年雙媽會！白沙屯媽、大甲媽互動升溫 信徒：感情愈來愈好

聽新聞
0:00 / 0:00

上市公司第1季營收突破12兆元 電子通路、營造、電腦周邊成長最大

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

臺灣證券交易所表示，全體上市公司（不含金融保險業32家及三商投資控股，計33家）共計1,038家，皆已於4月10日前完成3月營收申報作業。3月營收較去年同期成長33.91％，累計營業收入較去年同期成長26.6％。

依據前開上市公司公告3月營收顯示，全體上市公司營收總計4兆9,291億元，較去年同期成長1兆2,483億元（33.91%），營收成長公司共652家，衰退公司共386家。另第1季全體上市公司營收總計12兆8,807億元，較去年同期成長2兆7,062億元（26.6%），營收成長公司共608家，衰退公司共430家。

證交所表示，經瞭解全體上市公司3月份營收成長較大之產業，電子通路業受惠AI應用與新世代記憶體需求，建材營造業因認列交屋收入，電腦及周邊設備業受惠AI伺服器需求，致本月較去年同月成長；3月份營收衰退較大之產業，水泥工業、運動休閒業及其他業因市場景氣趨緩、需求減少，致本月較去年同月營收衰退。

全體上市公司第1季營收成長較大的產業，電子通路業受惠AI應用與新世代記憶體需求，建材營造業因認列交屋收入，電腦及周邊設備業受惠AI伺服器需求，致累計營收成長；累計營收衰退較大的產業，運動休閒業因傳統淡季及市場需求低迷，水泥工業因市場景氣趨緩、需求減少，航運業因運量受關稅及戰爭影響，致累計營收衰退。

證交所亦表示，前開營收彙總資訊，投資人可至公開資訊觀測站查閱參考，網址如下：https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t05st10_ifrs

上市公司 營收

延伸閱讀

全體上市公司第1季總營收12.88兆元 年增26%

全體上櫃公司3月營收年增22%、累計年增19% 半導體等三大產業成長

雙金力挺股領軍向前衝 欣興、大聯大等耐震又有衝力

半導體、電子業成長帶動　上櫃公司3月營收年增22%

相關新聞

土洋對作！外資反手砍161億元 台積電尾盤急拉、台股驚險收高39點

中東地緣政治風險升溫干擾盤勢，台股13日開高震盪，儘管台積電（2330）失守2,000元關卡，大盤盤中於35,400至35,500點區間拉鋸，終場仍小漲39.46點、收35,457.29點，成交值縮至7,787.66億元，顯示市場追價意願轉趨保守。三大法人止步連4買、反手調節50.05億元。

外資扮神隊友！國巨飆新高吸金290億元、台玻鎖漲停爆12萬張大量

中東局勢升溫干擾市場情緒，台股13日震盪中仍逆勢收高39.46點、報35,457.29點並改寫歷史新高！惟成交值縮至7,787億元，顯示追價力道趨保守。盤面資金集中度明顯提升，其中國巨*（2327）與台玻（1802）受外資大買助攻，分別在成交值與成交量榜中脫穎而出，成為今日多頭指標。

上市公司第1季營收突破12兆元 電子通路、營造、電腦周邊成長最大

臺灣證券交易所表示，全體上市公司（不含金融保險業32家及三商投資控股，計33家）共計1,038家，皆已於4月10日前完成3月營收申報作業。3月營收較去年同期成長33.91％，累計營業收入較去年同期成長26.6％。

全體上市公司第1季總營收12.88兆元 年增26%

除金融保險業與三商投控，其餘1038家上市公司3月營收全數出爐。根據台灣證券交易所統計，上述全體上市公司今年第1季總營收...

外資賣超161億元 但竟同步大買台塑四寶、買超台塑5.79萬張最多

台股13日震盪，終場收35,457.29點，上漲39.46點，三大法人僅外資賣超161.31億元，統計外資賣超聯電（2303）50,562張最多，其次是賣超欣興（3037），但台塑四寶則是大獲外資青睞，同步獲外資買超，尤其是買超台塑（1301）57,997張，居外資買超個股冠軍，其次是買超台化（1326）。

終止連5賣！外資上周買超1884億元 加碼中鋼8.5萬最多

美伊上週宣布暫時停火，激勵台股單週大漲2845.4點或8.74%，集中市場指數10日以35417.83點作收，創收盤指數...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。