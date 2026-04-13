上市公司第1季營收突破12兆元 電子通路、營造、電腦周邊成長最大

臺灣證券交易所表示，全體上市公司（不含金融保險業32家及三商投資控股，計33家）共計1,038家，皆已於4月10日前完成3月營收申報作業。3月營收較去年同期成長33.91％，累計營業收入較去年同期成長26.6％。

依據前開上市公司公告3月營收顯示，全體上市公司營收總計4兆9,291億元，較去年同期成長1兆2,483億元（33.91%），營收成長公司共652家，衰退公司共386家。另第1季全體上市公司營收總計12兆8,807億元，較去年同期成長2兆7,062億元（26.6%），營收成長公司共608家，衰退公司共430家。

證交所表示，經瞭解全體上市公司3月份營收成長較大之產業，電子通路業受惠AI應用與新世代記憶體需求，建材營造業因認列交屋收入，電腦及周邊設備業受惠AI伺服器需求，致本月較去年同月成長；3月份營收衰退較大之產業，水泥工業、運動休閒業及其他業因市場景氣趨緩、需求減少，致本月較去年同月營收衰退。

全體上市公司第1季營收成長較大的產業，電子通路業受惠AI應用與新世代記憶體需求，建材營造業因認列交屋收入，電腦及周邊設備業受惠AI伺服器需求，致累計營收成長；累計營收衰退較大的產業，運動休閒業因傳統淡季及市場需求低迷，水泥工業因市場景氣趨緩、需求減少，航運業因運量受關稅及戰爭影響，致累計營收衰退。

證交所亦表示，前開營收彙總資訊，投資人可至公開資訊觀測站查閱參考，網址如下：https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t05st10_ifrs。