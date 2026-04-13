全體上市公司第1季總營收12.88兆元 年增26%

除金融保險業與三商投控，其餘1038家上市公司3月營收全數出爐。根據台灣證券交易所統計，上述全體上市公司今年第1季總營收為新台幣12兆8807億元，較去年同期成長26.6%；其中，營收成長公司608家，衰退公司430家。

證交所進一步說明，全體上市公司3月與首季營收成長較大產業，包括電子通路業受惠AI應用與新世代記憶體需求，建材營造業因認列交屋收入，以及電腦及週邊設備業受惠AI伺服器需求。

第1季營收衰退較大產業包括運動休閒業因傳統淡季及市場需求低迷，水泥工業因市場景氣趨緩、需求減少，以及航運業因運量受關稅及戰爭影響。

其中，上述全體上市公司3月總營收4兆9291億元，年增率達33.91%；其中，營收成長公司652家，衰退公司386家

證交所表示，3月營收衰退較大產業為水泥工業、運動休閒業及其他業，因市場景氣趨緩、需求減少。