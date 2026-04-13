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外資賣超161億元 但竟同步大買台塑四寶、買超台塑5.79萬張最多

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
外資賣超前十名。（資料來源：證交所）
外資賣超前十名。（資料來源：證交所）

台股13日震盪，終場收35,457.29點，上漲39.46點，三大法人僅外資賣超161.31億元，統計外資賣超聯電（2303）50,562張最多，其次是賣超欣興（3037），但台塑四寶則是大獲外資青睞，同步獲外資買超，尤其是買超台塑（1301）57,997張，居外資買超個股冠軍，其次是買超台化（1326）。

受中東地緣政治風險再升溫干擾，台股13日以35,422.91點開出，小漲5.08點，但在台積電（2330）領跌下，大盤指數翻黑，一度 下滑至35,261.73點，下跌156.1點，盤中走勢震盪，聯發科（2454）、日月光投控（3711）、國巨*（2327）等走強，塑膠、玻陶、觀光、化工、油電燃氣等表現抗跌，高點一度拉升至35,552.49點，上漲134.66點。

台積電失守2,000元關卡，早盤以1,985元開出，一度下滑至1,975元，高點則拉至1,995元，終場收在1,900元，下跌10元，大盤指數盤中約在35,400至35,500點區間拉鋸，終場小漲39.46點，收在35,457.29點。

三大法人終止連買轉為賣超50.05億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）賣超161.31億元；投信買超71.37億元；自營商買超（合計）39.89億元，其中自營商（自行買賣）買超33.58億元、自營商（避險）買超6.3億元。

統計外資買賣超個股發現，賣超前十名中，聯電、欣興高居外資賣超前兩名；但外資買超前十名中，買超台塑57,997張最多，其次是買超台化52,424張，買超南亞（1303）也達28,493張，另外國巨*、中鋼（2002）、台玻（1802）等也獲外資大買；台塑四寶中的台塑化（6505）則獲外資買超6,853張，另外，台塑集團的南亞科（2408）也獲外資買超8,798張。

台股13日震盪，終場收35,457.29點，上漲39.46點，三大法人僅外資賣超161.31億元。圖為台股示意圖。圖／本報資料照片
台股13日震盪，終場收35,457.29點，上漲39.46點，三大法人僅外資賣超161.31億元。圖為台股示意圖。圖／本報資料照片

外資買超前十名。（資料來源：證交所）
外資買超前十名。（資料來源：證交所）

國巨 自營商 台化 台股

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