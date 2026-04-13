外資上周回補台股1,885億元 前三名全是防禦型股票

根據臺灣證券交易所統計，上周外資在集中市場買超1,884.57億元，買超中鋼（2002）8.51萬張最多，另賣超旺宏（2337）3.49萬張最多。

上周（4/7~4/10）外資在集中市場總買超金額為1,884.57億元，另統計自今年初至4月10日止，外資累計賣超金額為6,604.84億元。

外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為56兆5,234.69億元新臺幣，占全體上市股票市值的48.93%，較4月2日的51兆1,316.23億元新臺幣，增加5兆3,918.46億元。

就個股比較部分，上周外資自集中市場買超最多的前三名上市公司：第一名中鋼買超8.51萬張、第二名凱基金（2883）買超6.73萬張、第三名聯電（2303）買超6.55萬張，全屬於防禦型股票。

上周外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司：第一名旺宏賣超3.49萬張、第二名華航（2610）賣超3.42萬張、第三名中信金（2891）賣超3.36萬張。