國安基金按兵不動 揭露處分收益80.5億元、未實現還有12億元

國安基金在今年1月12日結束長達279天的護盤任務後，國安基金委員會於13日召開第1季例行會議，通過截至3月底止的財務報表，仍有部分持股尚未獲利，其中，已實現獲利為80.54億餘元，另外，還有股票市值35.6億元，扣除持股成本22.87億元，未實現資本利得12.73億餘元。

國安基金自2025年年4月9日起執行安定市場任務，並2026年1月12日起停止執行安定市場任務，護盤期間累計投入122.5億元。財政部表示，2026年4月13日台股集中加權股價指數為35,457.29點，較退場前2026年1月12日的30,567.29點，上漲4,890點，漲幅16%，顯示國安基金退場作業對於股市尚無負面影響。

財政部也指出，近期中東地緣政治衝突加劇，能源價格飆漲，恐推升通膨上行風險並拖累經濟成長，市場預期主要央行貨幣政策趨緊，台股連動美股劇烈震盪走弱，然而政府採取因應措施確保能源供應、民生物價及供應鏈運作穩定，且我國基本面良好，內需活絡就業穩定，整體外銷出口規模持續增長，上市櫃營收獲利表現亦佳，皆能支持經濟成長及股市穩定。

財政部強調，鑑於國際經濟情勢詭譎多變，國安基金仍持續關注各項國內外經濟情勢變動及影響情形，在不影響金融市場穩定之原則下，依規定審慎就操作標的適時予以處理。