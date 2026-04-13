外資扮神隊友！國巨飆新高吸金290億元、台玻鎖漲停爆12萬張大量

中東局勢升溫干擾市場情緒，台股13日震盪中仍逆勢收高39.46點、報35,457.29點並改寫歷史新高！惟成交值縮至7,787億元，顯示追價力道趨保守。盤面資金集中度明顯提升，其中國巨*（2327）與台玻（1802）受外資大買助攻，分別在成交值與成交量榜中脫穎而出，成為今日多頭指標。

觀察成交值排行榜，台積電（2330）以逾570億元穩居第一，但股價震盪收跌10元、報1,990元；反觀國巨*則在基本面與資金面雙重加持下，爆出近9.6萬張大量，股價一度觸及311元、收303.5元，雙雙創新高，單日大漲6.49%，成交值達290億元，為成交值榜上最強勢個股。籌碼面上，外資已連續5日買超國巨*，且單日加碼逾2.2萬張，搭配投信與自營商同步轉買，三大法人合計買超近2.9萬張，資金明顯集中。

基本面支撐同樣強勁，國巨3月營收達136.3億元、首季達381.6億元，雙雙刷新歷史新高，帶動股價自清明連假後強勢上攻，短短5個交易日漲幅逾23%。隨4月15日受邀法說會將公布財報，後市仍受關注。

成交量方面，ETF與面板股仍為主力，但最受矚目的則是台玻強勢鎖漲停。台玻今日爆出逾12萬張大量，股價攻上63.4元漲停並一路鎖至收盤，仍有逾4萬張買單排隊，顯示追價力道強勁。外資同步回補逾2萬張，自營商亦轉買，資金明顯回流。

從產業面觀察，台玻受惠電子級玻纖布需求爆發，包括Low DK與Low CTE產品通過CCL客戶認證，高毛利產品比重持續提升至30%，其中Low CTE更出現供不應求情況，訂單能見度直達2027年。法人看好，在AI伺服器與高速傳輸需求帶動下，台玻2026至2027年營運將優於今年。

整體盤面來看，成交值前十大仍以半導體與AI供應鏈為核心，而成交量前十則由ETF、面板與低價股主導，呈現散戶與短線資金活躍特性。

統計今日成交值前十名個股依序為：台積電、欣興（3037）、國巨*、南亞科（2408）、華通（2313）、穩懋（3105）、旺宏（2337）、聯發科（2454）、群聯（8299）、長興（1717）。

成交量前十大個股依序為：主動統一台股增長（00981A）、友達（2409）、群創（3481）、主動群益科技創新（00992A）、凱基台灣TOP50（009816）、瑞軒（2489）、元大台灣50正2（00631L）、長興、聯電（2303）、台玻。

法人指出，當前市場呈現「量縮價穩、資金集中」格局，權值股震盪之際，資金轉向具基本面與題材支撐的中高價股與轉機股，國巨*與台玻正是代表案例。後續仍需關注國際局勢與台積電法說動向，但短線資金輪動與族群分化態勢，將持續主導盤面節奏。