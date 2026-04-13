因應中東變局…國安基金「不進場」 將持續關注國內外經濟變動

國家金融安定基金管理委員會今天召開第128次會議，會後作出決議，鑑於國際經濟情勢詭譎多變，國安基金仍持續關注各項國內外經濟情勢變動及影響情形，在不影響金融市場穩定之原則下，依規定審慎就操作標的適時予以處理。

2026-04-13 17:05