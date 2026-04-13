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中東變局…國安基金「不進場」 持有股票市值35.6億元

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因應中東變局…國安基金「不進場」 將持續關注國內外經濟變動

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
國安基金決議，在不影響金融市場穩定之原則下，依規定審慎就操作標的適時予以處理。圖／本報資料照片
國安基金決議，在不影響金融市場穩定之原則下，依規定審慎就操作標的適時予以處理。圖／本報資料照片

國家金融安定基金管理委員會今天召開第128次會議，會後作出決議，鑑於國際經濟情勢詭譎多變，國安基金仍持續關注各項國內外經濟情勢變動及影響情形，在不影響金融市場穩定之原則下，依規定審慎就操作標的適時予以處理。

今天會議也通過115年截至3月底止之財務報表，國安基金淨收益為新臺幣80.54億餘元。此外，尚持有股票市值35.6億元，扣除持股成本22.87億元，未實現資本利得12.73億餘元。

國安基金依國安基金管理委員會第124次會議決議，自114年4月9日起執行安定市場任務，並經第127次委員會議決議，於115年1月12日起停止執行安定市場任務，就操作標的適時處理。115年4月13日台股集中加權股價指數為35,457.29點，較退場前（115年1月12日）之30567.29點，上漲4890點，漲幅16%，國安基金退場作業對股市尚無負面影響。

國安基金指出，近期中東地緣政治衝突加劇，能源價格飆漲，恐推升通膨上行風險並拖累經濟成長，市場預期主要央行貨幣政策趨緊，臺股連動美股劇烈震盪走弱，惟政府採取因應措施確保能源供應、民生物價及供應鏈運作穩定，且我國基本面良好，內需活絡就業穩定，整體外銷出口規模持續增長，上市櫃營收獲利表現亦佳，均能支持經濟成長及股市穩定。鑑於國際經濟情勢詭譎多變，國安基金仍持續關注各項國內外經濟情勢變動及影響情形，在不影響金融市場穩定之原則下，依規定審慎就操作標的適時予以處理。

中東 國安基金

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