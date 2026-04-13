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這檔大型電子股股價創歷史新高 法人目標價紛紛突破2,000元

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
美伊戰事詭譎多變，13日台股高檔震盪，部分大型股挾利基題材放閃，激勵股價走高。如台達電（2308）開低收高，終場上漲0.28%、收1,740元，創歷史新高；中鋼（2002）開高收高，終場上漲0.74%，表現均相對強勢。記者曾吉松／攝影
美伊戰事詭譎多變，13日台股高檔震盪，部分大型股挾利基題材放閃，激勵股價走高。如台達電（2308）開低收高，終場上漲0.28%、收1,740元，創歷史新高；中鋼（2002）開高收高，終場上漲0.74%，表現均相對強勢。記者曾吉松／攝影

美伊戰事詭譎多變，13日台股高檔震盪，部分大型股挾利基題材放閃，激勵股價走高。如台達電（2308）開低收高，終場上漲0.28%、收1,740元，創歷史新高；中鋼（2002）開高收高，終場上漲0.74%，表現均相對強勢。

台達電隨產品組合轉佳、獲利提升，近來成為市場吸睛焦點，各內外資紛紛上調獲利預估，不但給予「買進」或「優於大盤」等正向評等，甚至上調目標價至2000元或以上，如瑞銀給予2,000元、群益投顧更上看2,160元。

群益投顧指出，台達電受惠於AI、Data Center領域需求成長，營收與獲利維持成長趨勢。估計今年每股稅後純益（EPS）上看35.7元，年增率54.2%，明年41.08元，年增率15%，基於獲利成長動能不墜，因而給予「買進」評等。

瑞銀指出，隨機架電源升級趨勢加速，台達電在資料中心與AI基礎設施中的地位持續強化，帶動獲利優於預期。瑞銀上調台達電今年EPS至40元、明年升至59元，因而建議「買進」，並調高目標價由1,600元至2,000元。

中鋼第2季營運因地緣政治影響，在運價上漲下，加上旺季因素使鐵礦砂、焦煤等價格短期仍維持相對高檔，中鋼並調高第2季季盤、及4月月盤報價，5月還有上漲空間，因此法人預估中鋼單季營運將轉虧為盈。

展望今年營運，法人認為，歐美鋼價維持於高檔，有望提供全球鋼鐵報價下檔支撐，且隨下游出口商切入歐美市場，帶動拉貨需求，內銷則聚焦商辦、半導體廠房及公共工程等強勁需求，全年鋼品出貨將「價漲量增」。

台達電 台股

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