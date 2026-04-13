終止連5賣！外資上周買超1884億元 加碼中鋼8.5萬最多

台股13日震盪，終場收35,457.29點，上漲39.46點，三大法人僅外資賣超161.31億元，統計外資賣超聯電（2303）50,562張最多，其次是賣超欣興（3037），但台塑四寶則是大獲外資青睞，同步獲外資買超，尤其是買超台塑（1301）57,997張，居外資買超個股冠軍，其次是買超台化（1326）。

2026-04-13 17:56