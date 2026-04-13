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終止連5賣！外資上周買超1884億元 加碼中鋼8.5萬最多
美伊上週宣布暫時停火，激勵台股單週大漲2845.4點或8.74%，集中市場指數10日以35417.83點作收，創收盤指數新高。外資3月大賣台股新台幣9682億元，隨戰事緩和迅速回補，根據台灣證券交易所統計，外資上週買超1884.57億元，終止連5週賣超。
個股方面，上週外資買超前3名上市公司分別為中鋼8萬5059張，凱基金6萬7328張和聯電6萬5552張。另外台積電上週獲外資買超3萬3155張，居外資買超排行榜第8位。
賣超榜方面，上週外資賣超前3名上市公司為旺宏3萬4908張，華航3萬4252張，和中信金3萬3633張。
統計今年初至4月10日止，外資累計賣超金額為6604.84億元，外資總持有股票市值56兆5234億元，占全體上市股票市值比重48.93%。
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