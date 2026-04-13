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北美台商協會訪證交所 聚焦美企來台上市與優勢產業對接

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
臺灣證券交易所董事長林修銘(前排左三)率證交所團隊接待北美洲台灣商會聯合總會總會長白越珠(前排右三)及同行台商代表。（臺灣證券交易所／提供）
臺灣證券交易所董事長林修銘(前排左三)率證交所團隊接待北美洲台灣商會聯合總會總會長白越珠(前排右三)及同行台商代表。（臺灣證券交易所／提供）

北美洲台灣商會聯合總會(TCCNA)總會長白越珠2026年4月10日偕資誠聯合會計師事務所，率北美洲各大台商協會及華人代表來訪臺灣證券交易所，同行企業所屬產業涵蓋AI數據分析、ESG循環經濟、生物科技及資訊消費產業等，會中就外國企業來臺上市及台灣資本市場優異表現進行討論及交流，希冀結合台美兩地優勢，建立外國企業來台上市的鏈結，共築「亞洲那斯達克」。

證交所自開放外國企業來台上市以來，已成功吸引多家具備美國科技背景的旗艦企業，如全球AI數據中心連接線領航者貿聯-KY、高效能運算（HPC）系統整合專家AMAX-KY，以及專精生物相似藥研發的泰福-KY。展望未來，證交所將持續深耕台美科技廊帶，協助北美台商運用台灣資本市場的高度國際化地位，擴大營運規模並強化全球影響力。

相較於國際資本市場，臺灣證券交易所已發展出其特色及相對優勢，在產業端已形成對高科技產業具吸引力的群聚效應(Cluster Effect)，與台灣相關的產業來台上市，易得到較好的評價（valuation），在本益比及周轉率等指標均高於鄰近市場。證交所近年積極打造對中小企業（SMEs）友善的籌資環境，提供包含具競爭力的上市成本、完善的ESG輔導及多元的投資人關係（IR）服務等，幫助企業持續成長、永續經營，以培育未來的獨角獸。

資本市場 證交所

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