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國發基金啟動退場機制 聯合再生發聲明維穩

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

針對近期國發基金對國內太陽能大廠聯合再生（3576）啟動退場機制，聯合再生今日發出聲明稿指出，國發基金為聯合再生重要股東之一，其依《產業創新條例》第 30 條規定，肩負支持新興產業發展之階段性任務，如今投資已呈獲利、階段性任務順利達成。

聯合再生表示，公司感謝所有股東長期支持，聯合再生能源太陽光電產品已穩居國內龍頭，並積極回應全球 ESG 永續供應鏈之採購需求與趨勢，進一步跨足國際市場，以為全體股東謀取最大利益，未來經營團隊持續致力於將公司打造為全球具高度競爭力的低碳能源供應者。

不過，儘管聯合再生發聲明力圖穩定股東的心，但今日股價仍不敵市場沉重賣壓，開盤立即打入跌停，下跌1.9元，收17.1元，跌停板價位高掛逾5萬張。

再生能源 國發基金 聯合再生

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