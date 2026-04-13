土洋對作！外資反手砍161億元 台積電尾盤急拉、台股驚險收高39點

PCB大廠、IC載板龍頭欣興（3037）將入列臺灣50指數成分股、並自臺灣中型100指數中刪除，調整異動將自今13日交易結束後生效，亦即14日起生效。合計追蹤臺灣50指數以及臺灣中型100指數ETF規模為1.85兆元。

2026-04-13 13:30