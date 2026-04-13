土洋對作！外資反手砍161億元 台積電尾盤急拉、台股驚險收高39點
中東地緣政治風險升溫干擾盤勢，台股13日開高震盪，儘管台積電（2330）失守2,000元關卡，大盤盤中於35,400至35,500點區間拉鋸，終場仍小漲39.46點、收35,457.29點，成交值縮至7,787.66億元，顯示市場追價意願轉趨保守。三大法人止步連4買、反手調節50.05億元。
統計三大法人13日買賣超情況，呈現土洋對作。外資及陸資（不含外資自營商）轉賣超161.31億元，投信買超71.37億元；自營商買超（合計）39.89億元，其中自營商（自行買賣）買超33.58億元、自營商（避險）買超6.3億元。
從權值股表現觀察，台積電尾盤雖急拉10元，但終場仍收跌10元、至1,990元，影響大盤近80點跌點；鴻海（2317）同步小跌，但驚險守住200元關卡。反觀日月光投控（3711）在逾2.5萬張大量推升下，股價強漲6.23%，改寫盤中與收盤新高，並帶動台達電（2308）同步創高，聯發科（2454）亦回升至月線之上，成為撐盤關鍵。
族群表現方面，資金明顯轉向「台積電法說概念股」。隨台積電16日法說會登場在即，先進封裝與設備鏈全面點火，包括均華（6640）、弘塑（3131）與萬潤（6187）等同步創高，其中萬潤更在外資調升目標價激勵下，首度躋身千金股，帶動台股收盤寫下「41千金」歷史紀錄。
記憶體部分個股同樣獲資金青睞，南亞科（2408）下午法說前股價上漲4.88%、收225.5元，帶動群聯（8299）、晶豪科（3006）、廣穎（4973）、創見（2451）、力成（6239）、旺宏（2337）等聯袂收高，華邦電（2344）也在最後30分鐘翻紅收漲0.96%；惟宇瞻（8271）回落5.17%、收156元，丟失月線，表現相對疲弱。
此外，被動元件族群全面爆發，龍頭股國巨*（2327）強漲逾6%，帶動金山電（8042）、天二科技（6834）、聚鼎（6224）、華容（5328）、三集瑞-KY（6862）、蜜望實（8043）、信昌電（6173）、鈞寶（6155）、今展科（6432）、凱美（2375）、立敦（6175）、立隆電（2472）、禾伸堂（3026）等高達13檔個股亮燈漲停，成為盤面另一亮點。傳產方面，在兩岸觀光政策釋出利多下，鳳凰（5706）、富野（2736）、雲品（2748）、南仁湖（5905）、山富（2743）等觀光股強勢漲停，資金短線快速輪動。
法人指出，短線台股進入高檔震盪格局，後續關鍵將取決於台積電法說釋出的產業展望，預期將成為法人資金下一步布局的重要依據。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。