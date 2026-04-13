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國發基金持有台積電幾近零成本 短期無釋股計畫

中央社／ 台北13日電
台積電。中央社
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國發基金長期持有台積電，每年豐厚股利入袋，成為「金雞母」。國發會副主委高仙桂今天於立法院財委會答詢時表示，加計配股配息後，國發基金持有台積電「幾乎零成本」，考量台積電是國家半導體重要廠商，也是核心持股，短期沒有釋股計畫。

台積電憑著先進製程技術領先優勢，以及雄厚資本築起護城河，坐穩全球晶圓霸主地位。而國發基金作為台積電單一最大股東，持股態度受到關注。

國民黨立委羅明才今天於立法院財委會詢問國發基金持有台積電成本及未來規劃，高仙桂表示，經長年配股配息後，國發基金持有台積電「幾乎零成本」，目前持股約6.5%，市值高達新台幣數兆元。

羅明才詢問，台積電股價已經來到2000元水準，有無考慮出售。高仙桂表示，台積電是半導體重要廠商，並在全球供應鏈當中扮演關鍵角色，但台積電也是國發基金核心持股，不只不會釋出，近幾年更是一張都沒有賣。

高仙桂強調，國發基金釋股有相關政策及原則，台積電方面，短期沒有釋股計畫。

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