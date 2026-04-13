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台積法說前市場押寶誰？ 永光化工股衝漲停

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台積電（2330）將於本周四（16日）舉行法說會。聯合報系資料照
台積電（2330）將於本周四（16日）舉行法說會。聯合報系資料照

台積電（2330）將於本周四（16日）舉行法說會，法人預期第2季營收仍將季增5%至10%、毛利率64%至65%，今年營收可望成長近30%。13日台積電相關供應鏈中，以化學族群較有表現，永光（1711）直衝漲停板42.55元。永光3月營收亮眼，達8.37億元，為四年新高。

由於AI需求強勁，高階製程產能塞爆，2奈米訂單甚至排到2028年之後。目前內外資法人對台積電今年每股純益預估，普遍上修到93元至96元之間。目標價方面，國際大行普遍調高到2,400元至2,800元間。

永光已卡位半導體先進製程、先進封裝，PSPI（感光型聚醯亞胺）為先進封裝關鍵材料之一，去年日本大廠傳出供不應求，國內晶圓業者開始尋找本土供應商，而永光 PSPI光阻已獲得先進封裝龍頭採用，滿足其「多國供應鏈布局」及「在地化採購」需求。

永光公告3月合併營收8.37億元，年增28.2%，為2022年4月以來新高；第1季合併營收20.45億元，年增5.4%。依各事業別來看，3月各事業別產品營收均呈年增；其中，色料化學品年增15%，特用化學品年增12%，碳粉年增4%，電子化學品年增89%，醫藥化學品年增90%。

永光旗下電子化學品包含光阻劑、顯影液、研磨液、濕式製程化學品、熱固化及光固化功能性油墨、功能性化學品等，布局朝向半導體前端製程化學品、後端封裝PSPI，及顯示器低溫製程材料產品。

永光今以39.05元開高，早盤急拉至漲停板42.55元，而成交量能較前一個交易日縮小，約近3萬張。

台積電 營收

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