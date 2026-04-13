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台股開低走高收盤上漲39點 聯發科及日月光投控領軍抗跌

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股13日收盤上漲39.46點，終場以35,457.29點作收，成交量7,787.66億元。中央社
台股13日收盤上漲39.46點，終場以35,457.29點作收，成交量7,787.66億元。中央社

台股13日收盤上漲39.46點，終場以35,457.29點作收，成交量7,787.66億元；台積電（2330）收盤價1,990元，下跌10元，跌幅0.5%。

今日成交金額大且走高為：國巨*（2327）、群聯（8299）、南亞科（2408）、聯發科（2454）、長興（1717）、金居（8358）、京元電子（2449）、富喬（1815）及日月光投控（3711）；成交金額大且疲軟者則為：華邦電（2344）、致茂（2360）、南亞（1303）、瑞軒（2489）、台玻（1802）、啟碁（6285）、尖點（8021）、聯亞（3081）及聯鈞（3450）。

第一金投顧表示，隨著美伊戰爭利空淡化，加權指數重回多頭排列站上所有均線，且在成交量能穩定增溫或有機會往前高挑戰，櫃買指數則是領先突破創高並創下歷史新高，顯示內資操作更為積極。

不過，由於美伊談判持續進行，過程中的利多、利空對於盤面仍有震盪影響，因此漲多的乖離仍要提防，不過未來若沒有更大利空，操作仍以選股不選市為主，短線則是關注4月16日台積電法說所釋出的電子產業風向球。

南亞 台積電

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