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PCB 大廠、IC載板龍頭欣興入列臺灣50指數成分股 今日生效
PCB大廠、IC載板龍頭欣興（3037）將入列臺灣50指數成分股、並自臺灣中型100指數中刪除，調整異動將自今13日交易結束後生效，亦即14日起生效。合計追蹤臺灣50指數以及臺灣中型100指數ETF規模為1.85兆元。
由於日前欣興因短線漲幅過大與波動劇烈，進行處置兩次。4月1日因經臺灣證券交易所公告非處置有價證券，依據富時臺灣證券交易所臺灣指數系列基本規則3.4.1規定，該成分股納入刪除異動將生效。
臺灣指數公司3月6日公告富時羅素系列指數季度調整結果，包含臺灣50（0050）、臺灣中型100（0051）等指數，相關成分股納入及刪除變動將自3月20日交易結束後生效，亦即自3月23日起生效。
其中，追蹤臺灣50指數的元大台灣50和富邦台50（006208）成分股新增鴻勁、欣興、華邦電（2344）、金像電（2368）、京元電子（2449）；刪除貿聯-KY（3665）、聯詠（3034）、統一超（2912）、瑞昱（2379）、萬海（2615），除了欣興外，其餘已經調整完畢，截至4月10日，元大台灣50和富邦台50的總持股檔數為49檔。
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