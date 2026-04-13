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國發基金退場 聯合再生逾6萬張高掛跌停無法賣出
國發基金以「例行性退場」為由，申報出售「綠能國家隊」聯合再生（3576）持股，共計420萬1476股，聯合再生今日股價跳空以17.1元跌停開出，離收盤前仍高掛6.3萬張跌停委賣仍無法成交。
聯合再生是由新日光、昱晶，以及以昇陽光電三家太陽光電廠於2018年10月1日合併成立，為對抗紅色供應鏈競爭，向國發基金產業創新轉型基金參與投資約30億元。
不過，國發基金投資聯合再生效益欠佳，且屢次成為立法院質詢重點。日前國發基金管理會提出慎選投資標的、增加風險預警指標，定期檢討轉投資事業營運，以及精進退場機制、適時停損等精進措施，在退場機制啟動下，國發基金才決議出售420萬1476股持股。
聯合再生也同步發出聲明，以國發基金階段性任務完成，證實國發基金將退場。聯合再生感謝所有股東長期支持，聯合再生能源太陽光電產品已穩居國內龍頭，並積極回應全球ESG永續供應鏈之採購需求與趨勢，進一步跨足國際市場，以為全體股東謀取最大利益。
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