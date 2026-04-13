光通訊勢不可擋 統新、前鼎、光環同創歷史新天價

今日光通訊族群出現不同走向，上詮（3363）、波若威（3163）、光聖（6442）等高價股出現修正，而統新（6426）則是延續上周攻勢，開盤直接跳空漲停鎖死，盤中雖一度被打開，但很快便又捲土重來，鎖上漲停，創下歷史新天價216.5元，成交量暫報3,943張。光環（3234）、前鼎（4908）同步大漲，並同樣創下歷史新天價，前鼎漲停鎖死在141.5元，光環則是漲停打開，暫報123.5元。

統新今年坐擁成長雙主軸，濾光片在資料中心的光通訊傳輸及低軌衛星間傳輸皆是重要零組件，由於資料中心對於400G及800G光收發模組的強烈需求影響，帶動濾光片出貨持續成長。未來隨著主流規格朝向1.6T移轉，單個光收發模組的濾光片用量將會進一步增加，從400G的7片，到800G的14片，1.6T將繼續翻倍，來到28片，整體用量將持續提升。

低軌衛星的部分，則在領導業者的帶動下，衛星上開始布局高強度雷射，進行衛星間連線(ISL, inter-satellite links)，提高衛星之間的通訊效率，其中接收端的部分就需要使用到濾光片，而統新先前於法說會上曾表示，公司多年耕耘濾光片技術，在抗輻射及耐溫差上皆有良好表現，能夠應用在太空環境中，未來將會是另一大成長動能。