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台積電法說會前下跌應該怎麼做？ 投顧老董只說四個字

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電（2330）法說會將在4月16日登場。中央社
台積電（2330）法說會將在4月16日登場。中央社

台積電（2330）法說會將在4月16日登場，上周五股價重登2,000元，但受到美伊談判破局，美國總統川普宣布將封鎖荷莫茲海峽的影響，台股13日走勢震盪，台積電開低下跌，不過，台股表現相對日韓股市來的有撐，守穩在35,000點之上，投顧老董強調，台股多頭格局未變，承接買盤強，後續可望往上走，創高的機會大。

台積電早盤以1,985元開出，下跌15元，下跌0.75%，盤中低點下滑至1,975元，下跌25元，跌幅1.25%；統一投顧董事長黎方國認為，台積電法說會前股價下跌是「最好買點」。

黎方國表示，目前法人圈預估台積電今年每股純益（EPS）約90元，2027年每股純益（EPS）上看110元，若以本益比25倍來估算，股價約2,750元，這也是美系外資給出目標價2,750元的推算基礎。

中東地緣政治風險再升溫，美伊談判破局，美國總統川普宣布封鎖荷莫茲海峽，美軍將自台灣時間13日晚間10時起限制進出伊朗港口船舶，伊朗則強硬回應，警告任何接近該海域的軍艦都將遭到果斷反制。

台股13日35,422.91點開出，小漲5.08點，但在台積電領跌下，大盤指數翻黑，下滑至35,261.73點，下跌156.1點，盤中走勢震盪，聯發科（2454）、日月光投控（3711）走強，塑膠、玻陶、觀光、化工、油電燃氣等表現抗跌，多空在35,300點展開攻防，高點一度拉升至35,552.49點，上漲134.66點。

黎方國指出，戰爭對股市的影響是短暫及快速的，且會出現利空鈍化，台股本周有台積電法說會將召開，接下來則是美國科技股的法說，預期都會釋出好消息，市場資金敢進場承接，支撐台股的表現。

黎方國強調，台股多頭格局未變，預期仍將持續往上走，創高的機會大，AI仍是主流趨勢，布局主軸可鎖定台積電、台積電概念股、CPO、設備、測試、被動元件、PCB等；他表示，台積電法說會前下跌是最好的買點。

2330台積電

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