美伊談判告吹！ 台股刷新高後 由紅翻黑

美伊談判破裂後，台股13日持續於平盤附近震盪，大約11點整左右，逆勢再創新高達35,552點，最低達35,261點，高低點震盪達290點，隨後由紅翻黑，於35,335點附近震盪；法人表示，市場消息膠著，油價何時有望回檔與潛在通膨壓力，而陷入「忽多忽空」的不安情緒。

隨著台股開始步入第2季及第3季的除權息旺季，安聯台灣高息成長主動式ETF（00984A）經理人廖本隆表示，地緣政治引發短線股市偏震盪，對於追求高息或偏愛提供現金流商品的穩健型投資人而言，現階段可留意其核心高股息策略及超額報酬策略配置比重。與此同時，隨著除權除息旺季接近，建議可逐步加碼核心高股息策略，以掌握第２及第３季除權息旺季的潛在收息機會。

廖本隆表示，近年市場整體投資氛圍在關稅政策衝擊、地緣政治風險、AI 供應鏈重組三條線索交織下，波動度持續拉大，加上類股輪動週期縮短，配置上更需要置入主動與多策略的因子，快速調整權重，如此才有望在重大事件後迅速重新定位，伺機掌握更多潛在成長與高息的機會。

成長型布局方面，安聯台灣主動式ETF基金（00993A）經理人施政廷表示，可聚焦具備高技術護城河與產業進入門檻的企業，例如AI 相關供應鏈、半導體先進製程、IP/ASIC；防禦型配置則以現金流穩定且具備高殖利率的價值型標的。如生技新藥族群、金融與電信等，利用其與科技股低相關性的特性，為資產組合增添一層抗震保護墊。