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強彈3000點空手後悔想追？股添樂揭「這次不一樣」隱憂：新增部位首選這類美股

聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
中東局勢傳出緩和轉機，台股上周再寫紀錄，強彈2845點漲幅高達8.74％。中央社
中東局勢傳出緩和轉機，台股上周再寫紀錄，強彈2845點漲幅高達8.74％。中央社

過去一週全球市場上演戲劇性反轉，臺股在短短一週內強彈近3000點，速度快到讓空方措手不及、多方急著補票。

面對「馬照跑、舞照跳」的狂熱氣氛，財經Youtuber股添樂在其最新頻道影片中提醒，雖然市場情緒因川普政策立場轉向而大幅回暖，但臺股目前估值已回到歷史高點，投資人應警惕「FOMO」（恐懼錯過）情緒，切莫在相對高位盲目ALL IN。

川普「TACO」效應發威 油價回落釋放利多

股市為何能在戰爭陰影下迅速回升？股添樂分析，首要原因在於川普的「TACO」交易模式（指政策反覆）。

川普前一日剛恐嚇伊朗文明將消滅，隔日竟改口中東將迎來「黃金時代」，這種180度的大轉變直接導致油價重挫，為資本市場注入強勁利多。

此外，台股因即將迎來的台積電法說會，資金提前進行定價，表現明顯優於美股標普500與納斯達克。

台股估值不科學 淨值比重回3.5倍高標

儘管行情火熱，股添樂仍抱持相對保守的態度。他指出，台股淨值比在前陣子修正後，近期又重回3.5倍的歷史高點，「現在的估值只是從稍微便宜，又回到過去一樣貴的水準。」

他強調，保守並不代表要賣出持股，因為底部的基本倉位已足以跑出績效，而是「新增部位」不應優先選擇台股。

對於想在現階段ALL IN的投資人，股添樂直言：「前面人家都賺得盆滿缽滿，你現在進來接盤，風險有比人家小嗎？」

警惕市場鈍化 莫忽視「這次不一樣」的可能性

針對通膨數據，雖然最新CPI低於預期，但股添樂提醒，油價上漲已帶動「世界工廠」中國的生產成本上升，未來幾個月恐傳導至美國消費市場。

更值得關注的是，市場已學會川普「放狠話即是買點」的習性，導致股市對地緣政治風險的牽制力消失。

「當市場完全提前定價川普會TACO時，這並非好現象。」股添樂憂心，一旦未來發生「川普沒有轉彎」的情境，恐引發真正的恐慌性下跌。投資人必須將「這次不一樣」的選項納入策略考量。

佈局策略：海外指數與國內科技ETF並行

展望未來，股添樂建議新增部位應以基期較低的海外市場為主。他觀察到，美股七巨頭的遠期本益比仍處於相對「甜點區」，標普500也不到20倍，相較之下，台、韓股市在AI題材帶動下表現得「極不科學」。

若投資人不願錯過台股科技行情，股添樂建議鎖定具備完整半導體供應鏈的科技ETF。

他以持股台達電比例較高的野村臺灣新科技50（00935）為例，指出該類標的搭上AI能源題材，適合長期定期定額，透過結構性商品分散個股波動風險。

最後，股添樂呼籲投資人建立「主動與被動」配置，並保留部分高流動性資產（如短天期美債或高利活存）。「投資是看10年、20年，不是所有部位ALL IN才叫厲害。」維持心平氣和的投資組合，才是長久生存之道。

◎感謝 股添樂 股市新觀點 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

美股 川普 台股 台達電 00935野村臺灣新科技50

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