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封上加封！美軍將封鎖海峽 油價回升、塑化股復活

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
國際油價大漲。（路透）
國際油價大漲。（路透）

美伊談判破局，美國總統川普12日宣布將封鎖荷莫茲海峽，自台灣時間13日晚間10時實施封鎖，限制所有企圖進出伊朗港口的船舶；另外川普也稱油價可能維持高檔至11月期中選舉。國際油價13日出現反彈，大漲超過7%，塑化股跟進上漲，台化（1326）盤中強漲逾8%，台塑（1301）漲逾7%，華夏（1305）、聯成（1313）、國喬（1312）漲逾5%。

美國和伊朗11日在巴基斯坦協商21小時後，美國副總統范斯宣布美伊「未達成協議」，因伊朗拒絕接受美國的條件，范斯之後率領代表團返國。川普稍後便宣布，封鎖所有進出荷莫茲海峽的船隻。美軍表示，這項封鎖措施適用所有進出伊朗港口與沿海地區的船隻，包括伊朗在阿拉伯灣與阿曼灣的所有港口。

伊朗伊斯蘭革命衛隊回應，任何接近荷莫茲的軍艦都將被視為違反停火，並遭到嚴厲且果斷的回應。參與對美談判的伊朗國會議長卡利巴夫表示，川普的新威脅不會對伊朗產生影響。

油價在美伊談判破裂後應聲回彈，布蘭特原油期貨大漲逾7%，重返每桶100美元，西德州原油漲勢更強，大漲逾8%，重新站回十日線。油價回漲的因素，背後還有川普表示油價可能會在秋季前維持在差不多的價位。

台塑四寶10日公告3月營收及首季獲利，台塑四寶3月合併營收總計1,415.71億元，年增11.8%；第1季累計營收3,543.2億元，年減2.9%。

台塑化（6505）3月營收633.21億元，年增7.8%、月增39.2%；首季稅後純益204億元，年增4.5倍，EPS 2.14元，首季獲利表現居冠。台塑3月營收173.54億元，年增1.5%、月增61.6%；首季稅後純益32.6億元，年增6,438%，EPS 0.51元。台化3月營收337.29億元，年增21.6%、月增46.8%。首季稅後純益62.4億元，EPS 1.07元。

台塑受惠美伊爆發戰爭，客戶積極回補庫存，加上原油及輕油供應中斷，帶動原料乙、丙烯價格大漲，推升石化產品價格，且因具備低價原料的成品庫存，利差明顯改善，因此本業虧損縮小。

國際油價

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