聽新聞
0:00 / 0:00
台積電股價疲軟 聯發科等七檔救駕大盤翻紅
台股13日開低後，台積電（2330）早盤遲未站回平盤之上，權值股由聯發科（2454）領軍，台達電（2308）、日月光投控（3711）、致茂（2360）、南亞（1303）、國巨*（2327）及南亞科（2408）等股貢獻大盤上漲點數超過125點，抵銷台積電下挫影響指數79點後，有效帶動大盤指數走高。
聯發科及日月光投控早盤盤價上揚，各貢獻大盤指數約30~35點；台達電貢獻約18點；致茂、南亞、南亞科及國巨各貢獻超過10點。
法人表示，美伊談判尚未明朗，但台股早盤下跌後，指數逐步走揚，多空拉鋸，被動元件的國巨*、立隆（2472）；PCB材料的台玻（1802）、達邁（3645）；記憶體的南亞科、群聯（8299）等股展現強勢，類股輪動推升指數。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。