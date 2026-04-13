台積電股價疲軟 聯發科等七檔救駕大盤翻紅

台股13日開低後，台積電（2330）早盤遲未站回平盤之上，權值股由聯發科（2454）領軍，台達電（2308）、日月光投控（3711）、致茂（2360）、南亞（1303）、國巨*（2327）及南亞科（2408）等股貢獻大盤上漲點數超過125點，抵銷台積電下挫影響指數79點後，有效帶動大盤指數走高。

聯發科及日月光投控早盤盤價上揚，各貢獻大盤指數約30~35點；台達電貢獻約18點；致茂、南亞、南亞科及國巨各貢獻超過10點。

法人表示，美伊談判尚未明朗，但台股早盤下跌後，指數逐步走揚，多空拉鋸，被動元件的國巨*、立隆（2472）；PCB材料的台玻（1802）、達邁（3645）；記憶體的南亞科、群聯（8299）等股展現強勢，類股輪動推升指數。