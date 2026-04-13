台股盤中震盪整理 被動元件與CPO族群走強

2026年的AI投資，市場把所有聚光燈都打在GPU上。NVIDIA、AMD、各家自研晶片的新聞滿天飛，彷彿只要搶到晶片就等於搶到未來。 但很少人去想一個更根本的問題：這些GPU運算出來的資料，要怎麼搬？ 一座大型AI訓練叢集裡面，動輒數千張加速卡同時運作，彼此之間每秒鐘都在交換海量資料。如果網路跟不上，GPU就只能乾等，你花了幾十億買的算力，結果卡在網路瓶頸上空轉。 這就像你買了一台法拉利，結果每天只能開在塞車的市民大道上，馬力再大也沒用。 所以今天這篇文章我們不聊GPU，我們來聊AI時代真正的「神經系統」，也就是高速網通設備，尤其是交換器這個被嚴重低估的關鍵零組件。 在往下談之前，我必須先做一件事，就是校正數據。 因為市場上很多分析文章把「網通設備製造業」和「整體通訊產業」的數字混在一起用，這會造成嚴重的誤判。 根據工研院產科國際所的正式統計，台灣通訊產業的整體產值，包含通訊設備製造與通訊服務，2023年大約是1.30兆元、年增2.4%，主要靠AI帶動雲端需求撐住。 2024年反而衰退了2.4%，掉到約1.28兆元，因為庫存去化延續到上半年，加上手機ODM訂單下滑。 2025年預估

2026-04-13 10:35