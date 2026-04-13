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台股盤中震盪整理 被動元件與CPO族群走強
台股今天盤中小幅震盪逾200點，並在平盤附近游走，權王台積電盤中下跌10元，為1990元。隨著台積電16日將舉辦法說會，今天被動元件概念股表現不俗，CPO概念股也同步走強。
截至10時10分，大盤指數為35379.59點，下跌38.24點，跌幅為0.11%，成交值約新台幣3775.86億元。權值股盤中表現，鴻海上漲0.5元，站回200元大關；聯發科上漲70元，為1645元；台達電上漲20元，為1755元。
電子類股指數表現平盤震盪、金融類股指數下跌1.07%；代表中小型股票的櫃買指數上漲0.49%。
被動元件概念股盤中表現不俗，包括聚鼎、金山電、三集瑞-KY、蜜望實、立隆電、禾伸堂分別以47.85元、61.6元、198.5元、81.8元、162.5元、213元攻上漲停。
CPO概念股中，閎康以317.5元攻上漲停、訊芯-KY、穎崴、虎門科技、環宇-KY盤中同步走強，漲幅介於約3%至近8%。
資深分析師王兆立向中央社記者表示，美伊談判未有明確結果，市場觀望氣氛濃厚，大盤指數短線維持震盪整理，今天預估收盤將呈現平盤附近小紅或小黑格局。
他說，隨著台積電將於16日舉辦法說會，相關供應鏈表現強勢，包括被動元件族群也有資金進駐，呈現個股表現。他指出，市場提前布局台積電法說行情，本週台股指數仍有機會挑戰新高。
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