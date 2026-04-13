台股越跌越買！3月定期定額台積電突破20萬大關、0050上看百萬戶數

臺灣證券交易所公布3月定期定額交易戶數統計，台股投資市場呈現全面擴張態勢，儘管3月因美伊戰爭加權指數重挫10.42％，熱門個股與ETF的交易戶數仍逆勢增長，其中最受矚目的指標莫過於「護國神山」台積電（2330）戶數正式站上20萬大關，而國民ETF元大台灣50（0050）更是勢如破竹，挑戰百萬戶紀錄指日可待。

在個股排行榜中，台積電依舊是小資族最愛，3月戶數來到206,022戶，較2月的168,803戶激增37,219戶，月增率高達22％。這不僅顯示投資人對半導體龍頭的堅定信心，更創下定期定額個股首度突破20萬戶的里程碑。

觀察排行前15名中，金融股占據10席。玉山金以30,584戶穩居第二，月增2,576戶；兆豐金則以25,859戶緊隨其後；排名變動上，台達電表現亮眼，戶數從10,805戶成長至13,296戶，排名也從2月的第10名躍升至第9名，擠下元大金。

ETF市場增長動能更為驚人，元大台灣50的3月戶數來到986,241戶，單月大增142,587戶、月增達16.9％。以目前的增長速度來看，4月極大機會成為台灣首檔「百萬定期定額戶」的ETF。

另外，高股息三巨頭元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）及群益台灣精選高股息（00919）持續受青睞。其中00919增長最為顯著，單月增加15,990戶，顯示存股族對高配息產品的黏著度極高。科技與海外ETF部分，富邦科技（0052）單月增加16,680戶，排名維持第7，反映投資人積極布局科技成長股。

新榜單也出現一大亮點，3月ETF出現新面孔，凱基台灣TOP50（009816）以36,668戶空降第11名，顯示市值型ETF的競爭越來越激烈。

綜觀3月數據，定期定額市場呈現「強者恆強」的態勢。投資人一方面死守以台積電與0050為首的市值龍頭，追求與大盤同步的成長；另一方面則持續加碼高股息ETF獲取穩定現金流。