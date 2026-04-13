快訊

高收入族群也叫苦…E型經濟更拉大貧富 怪這科技衝太快

川普封鎖荷莫茲倒數10小時！紐時解析執行方式 專家憂「祝美軍好運」

雙媽會！白沙屯媽祖到大甲鎮瀾宮 信徒狂喜喊「媽祖我愛你」

聽新聞
0:00 / 0:00

台股越跌越買！3月定期定額台積電突破20萬大關、0050上看百萬戶數

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

臺灣證券交易所公布3月定期定額交易戶數統計，台股投資市場呈現全面擴張態勢，儘管3月因美伊戰爭加權指數重挫10.42％，熱門個股與ETF的交易戶數仍逆勢增長，其中最受矚目的指標莫過於「護國神山」台積電（2330）戶數正式站上20萬大關，而國民ETF元大台灣50（0050）更是勢如破竹，挑戰百萬戶紀錄指日可待。

在個股排行榜中，台積電依舊是小資族最愛，3月戶數來到206,022戶，較2月的168,803戶激增37,219戶，月增率高達22％。這不僅顯示投資人對半導體龍頭的堅定信心，更創下定期定額個股首度突破20萬戶的里程碑。

觀察排行前15名中，金融股占據10席。玉山金以30,584戶穩居第二，月增2,576戶；兆豐金則以25,859戶緊隨其後；排名變動上，台達電表現亮眼，戶數從10,805戶成長至13,296戶，排名也從2月的第10名躍升至第9名，擠下元大金

ETF市場增長動能更為驚人，元大台灣50的3月戶數來到986,241戶，單月大增142,587戶、月增達16.9％。以目前的增長速度來看，4月極大機會成為台灣首檔「百萬定期定額戶」的ETF。

另外，高股息三巨頭元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）及群益台灣精選高股息（00919）持續受青睞。其中00919增長最為顯著，單月增加15,990戶，顯示存股族對高配息產品的黏著度極高。科技與海外ETF部分，富邦科技（0052）單月增加16,680戶，排名維持第7，反映投資人積極布局科技成長股。

新榜單也出現一大亮點，3月ETF出現新面孔，凱基台灣TOP50（009816）以36,668戶空降第11名，顯示市值型ETF的競爭越來越激烈。

綜觀3月數據，定期定額市場呈現「強者恆強」的態勢。投資人一方面死守以台積電與0050為首的市值龍頭，追求與大盤同步的成長；另一方面則持續加碼高股息ETF獲取穩定現金流。

元大金 高股息 台達電 0056元大高股息 2330台積電 009816凱基台灣TOP50 00919群益台灣精選高息ETF基金 0052富邦科技

延伸閱讀

台股資金活水本周挹注238億元 16檔台股 ETF 發股利、00919配發最多

4月配息高峰！本周16檔台股ETF發股利238.87億元 00919發144億元最多

19檔台股 ETF 填息

國泰投信首檔主動式 ETF00400A 掛牌上市

相關新聞

強彈3000點空手後悔想追？股添樂揭「這次不一樣」隱憂：新增部位首選這類美股

過去一週全球市場上演戲劇性反轉，臺股在短短一週內強彈近3000點，速度快到讓空方措手不及、多方急著補票。 面對「馬照跑、舞照跳」的狂熱氣氛，財經Youtuber股添樂在其最新頻道影片中提醒，雖然市場情緒因川普政策立場轉向而大幅回暖，但臺股目前估值已回到歷史高點，投資人應警惕「FOMO」（恐懼錯過）情緒，切莫在相對高位盲目ALL IN。

網通股集體被低估？智邦營收飆新高 專家指「法拉利被困車陣」：交換器才是真關鍵

2026年的AI投資，市場把所有聚光燈都打在GPU上。NVIDIA、AMD、各家自研晶片的新聞滿天飛，彷彿只要搶到晶片就等於搶到未來。 但很少人去想一個更根本的問題：這些GPU運算出來的資料，要怎麼搬？ 一座大型AI訓練叢集裡面，動輒數千張加速卡同時運作，彼此之間每秒鐘都在交換海量資料。如果網路跟不上，GPU就只能乾等，你花了幾十億買的算力，結果卡在網路瓶頸上空轉。 這就像你買了一台法拉利，結果每天只能開在塞車的市民大道上，馬力再大也沒用。 所以今天這篇文章我們不聊GPU，我們來聊AI時代真正的「神經系統」，也就是高速網通設備，尤其是交換器這個被嚴重低估的關鍵零組件。 在往下談之前，我必須先做一件事，就是校正數據。 因為市場上很多分析文章把「網通設備製造業」和「整體通訊產業」的數字混在一起用，這會造成嚴重的誤判。 根據工研院產科國際所的正式統計，台灣通訊產業的整體產值，包含通訊設備製造與通訊服務，2023年大約是1.30兆元、年增2.4%，主要靠AI帶動雲端需求撐住。 2024年反而衰退了2.4%，掉到約1.28兆元，因為庫存去化延續到上半年，加上手機ODM訂單下滑。 2025年預估

光通訊勢不可擋 統新、前鼎、光環同創歷史新天價

今日光通訊族群出現不同走向，上詮（3363）、波若威（3163）、光聖（6442）等高價股出現修正，而統新（6426）則是延續上周攻勢，開盤直接跳空漲停鎖死，盤中雖一度被打開，但很快便又捲土重來，鎖上漲停，創下歷史新天價216.5元，成交量暫報3,943張。光環（3234）、前鼎（4908）同步大漲，並同樣創下歷史新天價，前鼎漲停鎖死在141.5元，光環則是漲停打開，暫報123.5元。

美伊談判破裂、美封鎖荷莫茲海峽 台股開低但跌幅未因海峽封鎖利空擴大

美股四大指數上周五漲跌互見，以費半指數上漲2.3%漲幅最高。然而因為美伊談判破裂，美封鎖荷莫茲海峽，使得台股13日開低，但跌幅未因海峽封鎖利空而擴大。盤中台股最低下跌156點至35,261點，最高上漲134點至35,552點。台積電（2330）一直處於平盤之下，盤中最低下跌25元至1,975元。

台積電法說會前下跌應該怎麼做？ 投顧老董只說四個字

台積電（2330）法說會將在4月16日登場，上周五股價重登2,000元，但受到美伊談判破局，美國總統川普宣布將封鎖荷莫茲海峽的影響，台股13日走勢震盪，台積電開低下跌，不過，台股表現相對日韓股市來的有撐，守穩在35,000點之上，投顧老董強調，台股多頭格局未變，承接買盤強，後續可望往上走，創高的機會大。

美伊談判告吹！ 台股刷新高後 由紅翻黑

美伊談判破裂後，台股13日持續於平盤附近震盪，大約11點整左右，逆勢再創新高達35,552點，最低達35,261點，高低點震盪達290點，隨後由紅翻黑，於35,335點附近震盪；法人表示，市場消息膠著，油價何時有望回檔與潛在通膨壓力，而陷入「忽多忽空」的不安情緒。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。