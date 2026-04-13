SCFI 再反彈 法人持續按讚海運股

反應國際海運市場運價動向的SCFI指數，截至上周為止，為1,890.7點，較前一周上漲1.9%，其中，美東線周漲4.8%，美西線周漲8.1%，歐洲線運價則周跌6.2%；法人機構指出，由於荷莫茲海峽開放與否持續存在較大不確定性，持續看好長榮（2603）及陽明海運（2609）等海運股近期營運表現。

此外，分析師認為，儘管美伊進入停火談判，然荷莫茲海峽開放與否持續存在較大不確定性，加上以伊關係並未緩解，紅海復航仍是機率不大。

加上隨時序進入美國線合約談判期間，政治地緣風險加上燃油成本推升下，航商穩價意願將逐趨積極，加上紅海復航無望、市場潛在可釋出運力有限等因素，皆有利遠洋線第3季旺季運價走勢。

法人機構表示，近期油價有所回跌，觀察新加坡低硫油走勢，戰爭前約每噸500美元，戰爭後一度上漲至1,120美元，近期則來到近860~870美元。若以低硫油價格漲價100美元估算，則美西線燃油成本每40呎櫃上漲100美元、歐洲線燃油成本約上漲50美元，以目前歐美線運價水準而言，尚無陷入虧損之虞。

待5月開始進入需求旺季，燃油成本無法完全轉嫁的風險將相對有限。國內三家貨櫃航商中，長榮海運安裝脫硫器時間較早、比例較高，因此，在高油價期間受到燃油成本上漲衝擊將相對較小。