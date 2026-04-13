外資調升台達電及金像電目標 重申欣興及京元電正向

外資調升台達電（2308）及金像電（2368）目標，重申欣興（3037）及京元電（2449）正向。

美系券商調升台達電目標價，2026年第1季營收認為優於預期，上修第2季營收展望到季增18%。券商預估Nvidia機櫃電源TAM在2025–2029年有60%年複合成長率。即使是288顆die版本的Rubin Ultra也是正向，因認為較不激進的升級反而降低遞延風險。券商最新預估2026-2028年每股稅後盈餘（EPS）40/59/75.1元，以2027-2028年平均EPS的30xPE評價，同步升目標。

美系大行調升金像電2026-2027年EPS至41.6/65.4元，預估2028年為87.6元，以明（2027）年20xPE評價，同步升目標。主要理由為第2季後，將有更多產能開出，泰國廠持續放量，並在下半年有更顯著成長，預期泰國產能至今年底的產值將達到2025年下半年的五至七倍。預估第2季營收季增10%、第3季季增25%，下一代T3 UBB自第2季底開始放量，並於第3季顯著成長。

美系大行認為欣興3月自結每股盈餘0.74元優於預期，且達成第1季預估數52%，券商認為還有上修空間。獲利改善來自較佳的產品組合、報價及產能利用率提升等。券商重申該產業正處於AI驅動上升循環的初期，重申正向。

美系大行上調京元電今年的資本支出至500億，美系大行認為50%用在建廠/無塵室、20-30%測試機台、5-15% ：probers and handlers、5-15% -：burn-in。券商觀察仍有目前仍有新台幣900億元的銀行授信額度，不認為短期有現金增資需求。券商表示擴大資本支出印證需求吃緊，重申正向。