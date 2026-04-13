網通股集體被低估？智邦營收飆新高 專家指「法拉利被困車陣」：交換器才是真關鍵

2026年的AI投資，市場把所有聚光燈都打在GPU上。NVIDIA、AMD、各家自研晶片的新聞滿天飛，彷彿只要搶到晶片就等於搶到未來。

但很少人去想一個更根本的問題：這些GPU運算出來的資料，要怎麼搬？

一座大型AI訓練叢集裡面，動輒數千張加速卡同時運作，彼此之間每秒鐘都在交換海量資料。如果網路跟不上，GPU就只能乾等，你花了幾十億買的算力，結果卡在網路瓶頸上空轉。

這就像你買了一台法拉利，結果每天只能開在塞車的市民大道上，馬力再大也沒用。

所以今天這篇文章我們不聊GPU，我們來聊AI時代真正的「神經系統」，也就是高速網通設備，尤其是交換器這個被嚴重低估的關鍵零組件。

在往下談之前，我必須先做一件事，就是校正數據。

因為市場上很多分析文章把「網通設備製造業」和「整體通訊產業」的數字混在一起用，這會造成嚴重的誤判。

根據工研院產科國際所的正式統計，台灣通訊產業的整體產值，包含通訊設備製造與通訊服務，2023年大約是1.30兆元、年增2.4%，主要靠AI帶動雲端需求撐住。

2024年反而衰退了2.4%，掉到約1.28兆元，因為庫存去化延續到上半年，加上手機ODM訂單下滑。

2025年預估回到1.29兆元、小幅成長1.2%，庫存調整結束後800G交換器開始放量。

你會發現，2024年台灣整體通訊產業其實是衰退的，不是很多文章寫的成長3-4%。那個數字可能是混用了單一子產業的數據。投資判斷建立在錯誤的數字上面，後果不堪設想。

但換個角度想，整體產業微衰的環境下，AI資料中心交換器這個子領域卻是逆勢爆發，Morgan Stanley的數據顯示AI資料中心交換器在2023到2026年間的年複合成長率高達55%，遠遠把整體市場的低個位數成長甩在後面。

這才是投資人真正該盯的數字。別被整體數字的平淡騙了，真正的爆發力藏在子領域裡。

AI堆出CPO產業的大利多？

最近全球大型交換器正在經歷一次世代交替，從800G跳到1.6T，中間不是平滑過渡，而是一個斷層。

當傳輸速度要倍增到每秒1,600Gbps的時候，這不是把原本的東西加速就好，而是會撞上兩堵物理極限的牆。

第一個是訊號跑不遠，傳統銅導線在這麼高的頻率下訊號衰減非常嚴重，你可以想像成水管越長水壓越弱，到最後根本流不出來。

第二個是晶片會過熱，傳統的插拔式光模組在1.6T的速率下功耗飆升，資料中心的散熱系統根本撐不住。

所以業界提出了一個關鍵解法叫做CPO，全名是共同封裝光學，簡單說就是把光電轉換的元件直接封裝在交換器晶片旁邊，讓訊號不用跑那麼遠，功耗自然就降下來了。

根據業界實測，導入CPO之後，可以降低約35到40%的功耗，頻寬密度提升45%。

不過2026年還不是CPO大規模量產年，而是初步部署的驗證年，NVIDIA在前陣子GTC大會發表兩款CPO交換器平台，實際上2026年全年出貨量大概也只有一萬多台，至於台積電的COUPE矽光整合平台，預計今年才會進入量產。

所以IDC認為大規模商用，要到2027年到2028年之間才會出現，換句話說，CPO的方向是確定的，只不過真正的落地時間點，會比大家認為的還要晚一些，對投資人來說，所以現在是佈局期不是收割期，但大家也知道我習慣看長遠未來的產業發展。

為了讓你具體感受1.6T的威力，我們來算個數字。

假設你家是一個四口之家，爸媽追劇、小孩打遊戲、還有人在家上班開視訊，屬於重度使用者，這樣一整年大概消耗12TB的網路流量。

一個1.6T交換器的單一埠位每秒可以傳輸約200GB，也就是說它只需要60秒就能處理完你家一整年的網路總量。

一台高端交換器通常有32個以上的埠位，代表它每秒鐘都在同時消化數千個家庭的數位生活。

AI訓練叢集每天在GPU之間搬運的資料量比你想像的還要大好幾個數量級，沒有這種等級的網路基礎設施AI根本跑不起來，所以交換器不是配角，它是AI的血管。

2026年第一季累計營收701.21億元、年增64.02%創下同期新高，2025年全年營收2,482.73億元、年增124.83%一樣創高，總之就是無限創高的循環，這代表公司獲利真的不是靠低基期灌水，而是需求面真的在爆發。

之前我就提過，智邦是AWS和Meta的核心交換器供應商，所以2025年AI產業的營收比重超過五成，CSP客戶貢獻約三分之二的營收，其實營收就已經告訴你答案。

再來是1.6T交換器，智邦目前已經完成設計並搭配博通新一代晶片，預計2026上半年可以開始出貨，同時L11整機櫃解決方案預計最近技術就緒，即將進入量產製造的階段。

此外全球產能也在持續分散，包含馬來西亞新廠和美國德州廠持續擴充，降低地緣政治風險。

未來五到十年 各產業的成長數據一次看

最後把各個關鍵產業的預測數據整理出來，讓你快速參考，這當然也跟智邦未來的營收天花板很有關聯性。

全球資料中心交換器市場，多家機構預估2030年規模在260到330億美元之間，年複合成長率大約8.5到9%。

但如果單看AI資料中心交換器這個子領域，Morgan Stanley給出的CAGR是55%。

共同封裝光學也就是CPO市場，IDTechEx預估2036年突破200億美元，2026到2036年的CAGR高達37%。

Morgan Stanley則預估2030年達到93億美元，從2023年的800萬美元起算CAGR高達172%。不同機構預測差距很大，但方向一致就是爆發性成長，只是時間點有爭議。

矽光子市場是CPO的底層技術，確定性比CPO本身更高。

MarketsandMarkets預估2030年達到96.5億美元、CAGR為29.5%。Mordor Intelligence預估103.6億美元、CAGR來到27.21%。但無論最終的封裝方案是哪一種，矽光子看來都是必要的。

另外是全球資料中心整體市場，Statista預估2025到2030年CAGR約7%，2030年市場規模達7,390億美元。

說到底AI也不是只有GPU一條線。網通設備是AI基礎設施中被嚴重低估的一環，而2026年正好是800G放量、1.6T啟動驗證加上CPO初步部署的三重交會點。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：別只看GPU！2026年AI投資真正該盯的數字，藏在交換器大商機。